Βουλιάζουν οι δρόμοι στην Πάτρα- Επικές τρύπες στην Κανακάρη- Μπλόκαρε η κυκλοφορία- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Νέο περιστατικό υποχώρησης του οδοστρώματος καταγράφηκε σήμερα στην Πάτρα και μάλιστα σε πολύ κεντρικό σημείο, στην Κανακάρη, στο ύψος της Γεροκωστοπούλου.

Και αυτό δεν είναι το μοναδικό σημείο. Άλλο άνοιγμα υπάρχει επίσης στην Κανακάρη, στη συμβολή της με την Πατρέως.

Εν μέση οδώ έχει προκληθεί ένα μεγάλο άνοιγμα με αποτέλεσμα το σημείο να σημανθεί με κόκκινη κορδέλα και με τη... συνδρομή μιας καρέκλας κι ενός καλόγερου.

Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία μιας και το πρόβλημα έχει προκληθεί κυριολεκτικά στη μέση του κεντρικότατου δρόμου, με αποτέλεσμα να προκληθεί και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ