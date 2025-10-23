Βουλιάζουν οι δρόμοι στην Πάτρα- Επικές τρύπες στην Κανακάρη- Μπλόκαρε η κυκλοφορία- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Εν μέση οδώ στην Κανακάρη στο ύψος της Γεροκωστοπούλου έχει προκληθεί ένα μεγάλο άνοιγμα με αποτέλεσμα το σημείο να σημανθεί με κόκκινη κορδέλα και με τη...συνδρομή μιας καρέκλας κι ενός καλόγερου.
Νέο περιστατικό υποχώρησης του οδοστρώματος καταγράφηκε σήμερα στην Πάτρα και μάλιστα σε πολύ κεντρικό σημείο, στην Κανακάρη, στο ύψος της Γεροκωστοπούλου.
Και αυτό δεν είναι το μοναδικό σημείο. Άλλο άνοιγμα υπάρχει επίσης στην Κανακάρη, στη συμβολή της με την Πατρέως.
Εν μέση οδώ έχει προκληθεί ένα μεγάλο άνοιγμα με αποτέλεσμα το σημείο να σημανθεί με κόκκινη κορδέλα και με τη... συνδρομή μιας καρέκλας κι ενός καλόγερου.
Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία μιας και το πρόβλημα έχει προκληθεί κυριολεκτικά στη μέση του κεντρικότατου δρόμου, με αποτέλεσμα να προκληθεί και κυκλοφοριακή συμφόρηση.
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ωστόσο αυτό δεν είναι το μοναδικό σημείο στο κέντρο της πόλης, όπου υπάρχει λακκούβα.
Στην Κανακάρη αλλά επί της Πατρέως, υπάρχει άλλο άνοιγμα στο οποίο μάλιστα φαίνονται και τα "έγκατα" του δρόμου, μέχρι και οι οπτικές ίνες.
Μάλιστα το συγκεκριμένο σημείο είναι πολύ κοντά στο πεζοδρόμιο και οι πεζοί χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Υπενθυμίζεται ότι προχθές υποχώρησε το έδαφος στη Φιλοποίμενος και Αγίου Ανδρέου.
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr