Αίγιο: Χειροπέδες σε 16χρονο που χτύπησε έναν άνδρα

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας 16χρονος, διότι χτύπησε με τα χέρια του στο πρόσωπο έναν ενήλικο

ημεδαπό άνδρα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, αναφέρει η αστυνομία.

Παράλληλα σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του ανήλικου για

παραμέληση της εποπτείας του, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.