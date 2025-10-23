Μουσείο Λούβρου: Η στιγμή που οι δράστες το σκάνε με τα κοσμήματα- BINTEO

Λίγες μέρες μετά τη θεαματική κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, νέα βίντεο-ντοκουμέντα ήρθαν στο φως, αποκαλύπτοντας τη στιγμή που οι δράστες –οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι– διαφεύγουν με τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα.

Στο πρώτο βίντεο, οι ληστές φαίνονται αμέσως μετά το χτύπημα να κατεβαίνουν από το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποίησαν για να μπουν στο μουσείο.

Μόλις πατούν στο έδαφος, επιβιβάζονται στις μηχανές τους και εξαφανίζονται.