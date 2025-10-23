Μουσείο Λούβρου: Η στιγμή που οι δράστες το σκάνε με τα κοσμήματα- BINTEO

Στο πρώτο βίντεο, οι ληστές φαίνονται αμέσως μετά το χτύπημα να κατεβαίνουν από το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποίησαν για να μπουν στο μουσείο
Λίγες μέρες μετά τη θεαματική κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, νέα βίντεο-ντοκουμέντα ήρθαν στο φως, αποκαλύπτοντας τη στιγμή που οι δράστες –οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι– διαφεύγουν με τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα.
Στο πρώτο βίντεο, οι ληστές φαίνονται αμέσως μετά το χτύπημα να κατεβαίνουν από το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποίησαν για να μπουν στο μουσείο.
Μόλις πατούν στο έδαφος, επιβιβάζονται στις μηχανές τους και εξαφανίζονται.
Οι δράστες επέλεξαν να «κρυφθούν» μέσα στο χάος του Παρισιού, προσποιούμενοι τους εργάτες και εκμεταλλευόμενοι το ότι δίπλα στο μουσείο γίνονταν εργασίες.
Περαστικοί αντιλήφθηκαν τι έχει συμβεί, όταν είδαν να σπάνε το τζάμι και να εισβάλλουν μέσα.
Ειδικοί εκτιμούν πως τα κοσμήματα ήδη έχουν λιώσει ή σπάσει σε κομμάτια. Το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στο Λούβρο θεωρείται απίθανο ακόμη και στην περίπτωση που οι αρχές της Γαλλίας καταφέρουν να πιάσουν τους δράστες.
Το δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο είναι μέσα από το μουσείο του Λούβρου. Οι σειρήνες δεν σταματούν να ηχούν ενώ στη μέση της αίθουσας στέκονται 3 άνδρες που φορούν κίτρινα – φωσφοριζέ γιλέκα. Δύο από αυτούς σπρώχνουν με δύναμη τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος μέσα στον μαύρο σάκο τους.
