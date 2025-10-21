Λούβρο: Ποια είναι η ομάδα που έχει αναλάβει τις έρευνες για την κλοπή του αιώνα

Η Κορίν Σαρτρέλ, αστυνομικός που εργαζόταν προηγουμένως στο Κεντρικό Γραφείο της Γαλλικής Αστυνομίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών, δήλωσε ότι τα κοσμήματα θα μπορούσαν πιθανώς να καταλήξουν σε ένα παγκόσμιο κέντρο διαμαντιών όπως η Αμβέρσα, όπου «πιθανώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την προέλευση των αντικειμένων».

Η αστυνομία θα εξετάσει λεπτομερώς τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που χρονολογούνται εβδομάδες πριν, προσπαθώντας να εντοπίσει ύποπτα άτομα που περιπολούν το μουσείο.

«Μπορούν να έχουν ομάδες που εργάζονται πάνω σε αυτό 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε ο Szkudlara, εκφράζοντας «100%» εμπιστοσύνη ότι οι κλέφτες θα συλληφθούν.

Η BRB διαθέτει περίπου 100 πράκτορες, με πάνω από 12 ειδικευμένους σε κλοπές μουσείων . Οι ερευνητές θα εξετάσουν βιντεοσκοπημένα αρχεία, τηλεφωνικά αρχεία και εγκληματολογικά στοιχεία, ενώ θα ενεργοποιηθούν και πληροφοριοδότες.

Πρόκειται για εξειδικευμένη αστυνομική μονάδα του Παρισιού η οποία είχε αναλάβει την έρευνα για την κλοπή του δαχτυλιδιού αρραβώνα της Κιμ Καρντάσιαν , αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στην ιστορία της Γαλλίας», σχολιάζει ο ο ερευνητής τέχνης Άρθουρ Μπραντ για την κλοπή των 8 ανεκτίμητων κοσμημάτων από το μουσείο του Λούβρου. Για αυτό οι γαλλικές αρχές «επιστράτευσαν» την ομάδα BRB , η οποία έχει συνηθίσει να ασχολείται με ληστείες υψηλού προφίλ.

Αν και οι αστυνομικοί σε πολλές περιπτώσεις καταφέρνουν να συλλάβουν τους κλέφτες, τα κλοπιμαία δύσκολα επιστρέφονται «σπίτι» τους. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως θα γίνει και στην περίπτωση του μουσείου του Λούβρου, σχολιάζουν αναλυτές.

Όλο και περισσότερες συμμορίες βάζουν στον στόχο τους, τα τελευταία χρόνια, πολύτιμα κοσμήματα και χρυσό από μουσεία (“βλέπε” την κλοπή του αιώνα στο Λούβρο ).

Τα διαμάντια μπορούσαν επίσης να κοπούν σε μικρότερες πέτρες και ο χρυσός να έλιωνε, χωρίς οι αγοραστές να γνωρίζουν προέλευσή τους.

Η αστυνομία είναι ξεκάθαρα σε έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο.

«Μόλις κοπούν σε μικρότερα κοσμήματα, η κλοπή έχει ολοκληρωθεί. Τελείωσε. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ αυτά τα κομμάτια άθικτα. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, η ανάκτηση κλεμμένων έργων τέχνης. Όσον αφορά τα κοσμήματα, αυτό το ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο», είπε ο Μαρινέλο.

«Οποιαδήποτε θεωρία για την παραγγελία αντικειμένων από έναν μυστηριώδη αγοραστή είναι γελοία. Το βλέπεις μόνο στις ταινίες του Χόλιγουντ».

Οι πολιτιστικές αρχές σε όλη την Ευρώπη θα εξετάσουν πώς να προστατεύσουν καλύτερα τα μουσεία.

Ο Μπραντ είπε ότι ήταν αδύνατο να προστατευθεί σωστά ένα μουσείο, επομένως το καλύτερο που είχε να κάνει ήταν να επιβραδυνθεί ο χρόνος που απαιτείται για την κλοπή αντικειμένων αλλά και τη διαφυγή των δραστών, δίνοντας στην αστυνομία περισσότερο χρόνο για να αντιδράσει.

«Ξέρουν ότι έχουν μόνο πέντε, έξι λεπτά για να τη γλιτώσουν, επειδή μετά από έξι λεπτά εμφανίζεται η αστυνομία. Έτσι, αν πάνε σε ένα μουσείο… και ανακαλύψουν ότι χρειάζονται περισσότερα από έξι, επτά, οκτώ λεπτά, δεν θα το κάνουν», είπε.

Μάχη με τον χρόνο

Η ομάδα που κρύβεται πίσω από την κλοπή των ανεκτίμητων κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος από το μουσείου του Λούβρου, φαίνεται πως είναι ήδη γνωστή στις αρχές της Γαλλίας. Υπάρχουν πληροφορίες πως πρόκειται για τους «Ροζ Πάνθηρες» χωρίς όμως κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί. Το αν τα κλοπιμαία όμως παραμένουν στην αρχική τους κατάσταση, παραμένει άγνωστο. Σκοπός των περισσότερων κλεφτών είναι να τα διασπάσουν γρήγορα σε κομμάτια και να τα πουλήσουν ξεχωριστά ώστε να μην κινήσουν υποψίες.

«Αν κλέψω έναν πίνακα του Βαν Γκογκ, είναι Βαν Γκογκ. Μόνο σε παράνομη αγορά έργων τέχνης, μπορώ να το πουλήσω», δήλωσε ο Μαρκ Μπαλσέλς, ειδικός σε εγκλήματα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς με έδρα τη Βαρκελώνη. «Αλλά όταν κλέβω… κοσμήματα, μπορώ να τα διακινήσω μέσω μιας παράνομης αγοράς ως πολύτιμους λίθους».

Η θρασύτατη ληστεία κοσμημάτων του στέμματος από το Λούβρο, το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως εθνική ταπείνωση και έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια στους πολιτιστικούς χώρους της Γαλλίας, η οποία ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος λόγω της οικονομικής και πολιτικής κρίσης που βιώνει το τελευταίο διάστημα.

«Αν στοχεύσετε το Λούβρο, το σημαντικότερο μουσείο στον κόσμο, και μετά τη γλιτώσετε, κάτι δεν πήγαινε καλά με την ασφάλεια», δήλωσε ο ερευνητής τέχνης Άρθουρ Μπραντ.

Οι αξιωματούχοι του Λούβρου, όπου φιλοξενούνται έργα τέχνης όπως η Μόνα Λίζα, είχαν ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη επενδύσεων που προφανώς έχει «τσακίσει» και την ασφάλεια στο μουσείο. Εξάλλου είναι γνωστό πως έχουν γίνει περικοπές του προσωπικού ασφαλείας. Οι 4 άγνωστοι κατάφεραν να κλέψουν το Λούβρο, μέρα – μεσημέρι, κάτω από την μύτη όλων.

Τουλάχιστον 4 μουσεία της Γαλλίας έχουν κλαπεί τους τελευταίους δύο μήνες, συμπεριλαμβανομένου και του χρυσού που κλάπηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι.

«Αν έχετε κοσμήματα ή χρυσό στις συλλογές σας, πρέπει να ανησυχείτε», προειδοποίησε ο Κρίστοφερ Μαρινέλο ιδρυτής της Art Recovery International, η οποία παρακολουθεί κλεμμένα έργα τέχνης.

Πληροφορίες από Reuters