Λούβρο: Φόβοι για επανεμφάνιση των διαβόητων «Ροζ Πανθήρων»

Σε μια ληστεία που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, οκτώ ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα εκλάπησαν από τη Γκαλερί Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου.

Το χτύπημα έχει κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έντονες είναι οι υποψίες ότι πίσω από την ενέργεια βρίσκεται η διαβόητη συμμορία «Ροζ Πάνθηρες», η ίδια που το 2003 έκλεψε διαμάντια αξίας 23 εκατομμυρίων λιρών από το κοσμηματοπωλείο Graff στο Λονδίνο.

Το χτύπημα στο Λούβρο

Την Κυριακή το πρωί, 19 Οκτωβρίου 2025, τέσσερις δράστες, με αλυσοπρίονα και μεταμφιεσμένοι σε εργάτες πάνω σε ανυψωτικό μηχάνημα, κατάφεραν να μπουν ανενόχλητοι στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, να σπάσουν τις θωρακισμένες προθήκες, να πάρουν τα κοσμήματα του Στέμματος και να διαφύγουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφουν μια επιχείρηση ακριβείας, με τους δράστες να κινούνται γρήγορα, οργανωμένα και χωρίς να αφήσουν ίχνη πίσω τους. Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η εισβολή τους δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτή, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πώς είναι δυνατόν ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα μουσεία του κόσμου να πέσει τόσο εύκολα θύμα μιας τόσο συντονισμένης επιχείρησης.