Κλοπή στο Λούβρο: Τα τέσσερα "κομάντο" και η βοήθεια από μέσα

Μία τετραμελή ομάδα "κομάντο" αναζητούν οι γαλλικές Αρχές τα μέλη της οποίας θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί της μεγάλης ληστείας των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Μουσείο του Λούβρου, το πρωί της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου.

Τα σενάρια ωστόσο, που εξετάζονται για το ποιος κρύβεται πίσω από την τετραμελή ομάδα και το ποιος είναι ο παραλήπτης των κλοπιμαίων είναι πολλά.

Στο ανθρωποκυνηγητό μετέχουν τουλάχιστον 60 επιθεωρητές της αστυνομίας, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι τα κοσμήματα "θα ανακτηθούν" και οι δράστες θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το σπασμένο παράθυρο στην Πινακοθήκη Απόλλων του Μουσείου του Λούβρου από όπου μπήκαν οι διαρρήκτες μπαλώθηκε πρόχειρα με ένα κομμάτι κόντρα πλακέ

Ο νέος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής και πρώην διοικητής της Αστυνομίας του Παρισιού, δήλωσε ότι υπάρχουν "αρκετές ελπίδες" ότι οι δράστες θα εντοπιστούν "πολύ σύντομα". Η έρευνα για "κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης" έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Καταπολέμησης του Εγκλήματος, ενώ ο υπουργός έκανε λόγο για "έμπειρους" κακοποιούς που ενδέχεται να είναι "αλλοδαποί".



Την ίδια εκτίμηση, περί "ξένης δύναμης", έχει διατυπώσει και η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, εξηγώντας ότι δεν είναι απίθανο η ληστεία να είναι ανάθεση που έχει γίνει εκτός Γαλλίας.

Εξετάζονται πολλά σενάρια

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι τη διάρρηξη να διέταξε ιδιόρρυθμος συλλέκτης με εξαιρετικά εκλεπτυσμένα γούστα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα κοσμήματα είναι πιθανό να παραμείνουν άθικτα.

Οι Αρχές διερευνούν επίσης, την πιθανότητα κλοπής που πραγματοποιήθηκε από ύποπτα άτομα για λογαριασμό προσώπου που ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την οικονομική αξία των πολύτιμων λίθων και των σπάνιων μετάλλων των αντικειμένων. Τότε, τα κοσμήματα πιθανότατα θα αποσυναρμολογηθούν σε πολλά κομμάτια για να κυκλοφορήσουν στη μαύρη αγορά και να πωληθούν. Αν ισχύει αυτό το σενάριο, τότε οι Αρχές πρέπει να δώσουν μάχη με το χρόνο για να το αποτρέψουν.

Κλειστό παραμένει σήμερα, Δευτέρα, 20/10, το Μουσείο του Λούβρου που ετησίως υποδέχεται τους περισσότερους επισκέπτες από κάθε άλλο μουσείο στον κόσμο.

Εξετάζονται επίσης, οι πιθανότητες ξένης παρέμβασης ως μία προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Γαλλίας. Ωστόσο, γαλλικά δημοσιεύματα υπογραμμίζουν ότι αυτό το σενάριο δεν είναι το πρώτο για τους ερευνητές της υπόθεσης δεδομένου του προφίλ άλλων δραστών σε διαρρήξεις σε μουσεία του Παρισιού τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, σοβαρή πιθανότητα είναι η κλοπή να διαπράχθηκε από κύκλωμα του οργανωμένου εγκλήματος. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται ότι τα κοσμήματα θα μπορούσαν σε μεταγενέστερο χρόνο να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος.

Ως προς τα καθαρά αστυνομικά ευρήματα που θα αξιοποιήσουν οι επίλεκτες μονάδες της γαλλικής Αστυνομίας, προκύπτουν από το γεγονός ότι όταν ένας από τους ληστές προσπάθησε να βάλει φωτιά στο ανυψωτικό μηχάνημα φαίνεται να άφησε στο σημείο γάντια που φορούσε και εν γένει, με την πράξη αυτή, άφησαν σημάδια στον τόπο της ληστείας.

Βρετανός ειδικός: Τα χρονικά περιθώρια είναι στενά

Ειδικός σε θέματα ανάκτησης έργων τέχνης που μίλησε στο βρετανικό δίκτυο Sky News, ο ντετέκτιβ Άρθουρ Μπραντ, χαρακτήρισε τη ληστεία στο Λούβρο ως "κλοπή της δεκαετίας" αλλά σημείωσε ότι ο χρόνος στενεύει για τις γαλλικές Αρχές που θα πρέπει να εντοπίσουν τους δράστες σε μία εβδομάδα. "Αυτά τα κοσμήματα του στέμματος είναι τόσο διάσημα, που απλώς δεν μπορείς να τα πουλήσεις", δήλωσε ο Μπραντ. "Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι ληστές είναι να λιώσουν το ασήμι και τον χρυσό, να τεμαχίσουν τα διαμάντια, να προσπαθήσουν να τα κόψουν. Έτσι πιθανότατα θα εξαφανιστούν για πάντα" επισήμανε.

Η κορώνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας που διασώθηκε καθώς έπεσε από τους διαρρήκτες την ώρα που τρέπονταν σε φυγή.

Και σημείωσε: "Η αστυνομία έχει μία εβδομάδα περιθώριο. Αν πιάσουν τους κλέφτες, τα αντικείμενα μπορεί να είναι ακόμα εκεί. Αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, τα λάφυρα πιθανότατα θα έχουν εξαφανιστεί και αποσυναρμολογηθεί. Είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο".

Το προφίλ των δραστών σύμφωνα με Ελβετό ειδικό

Ο Ελβετός ειδικός σε θέματα τέχνης Αντρέα Ράσερ σημείωσε μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα Blick ότι οι δράστες θα μπορούσαν να είναι "πρώην μέλη ειδικών δυνάμεων του στρατού ή μέλη οικογενειών που εμπλέκονται σε οργανωμένο έγκλημα".

Ο Ράσερ εκτίμησε επίσης, ότι οι δράστες είχαν εσωτερική βοήθεια. "Ήταν πιθανότατα μια εσωτερική δουλειά", ανέφερε εξηγώντας την εκτίμηση αυτή από το γεγονός ότι οι κλέφτες εισήλθαν στο Λούβρο μέσω του εργοταξίου. "Είτε πρόκειται για κάποιον από το μουσείο, είτε για τις εμπλεκόμενες κατασκευαστικές εταιρείες" είναι η δική του εκτίμηση για το πώς είχαν εσωτερική πληροφόρηση.

"Ο κρίσιμος παράγοντας είναι πάντα το ανθρώπινο στοιχείο", σχολίασε ο Ελβετός ειδικός. "Υπάρχει πάντα ένας αδύναμος κρίκος σε μια ομάδα, κι αν αυτός ο κρίκος κάνει λάθος, μπορεί να οδηγήσει σε σύλληψη", αλλά για να συμβεί αυτό παραδέχθηκε ότι οι Γάλλοι αστυνομικοί πρέπει να φανούν τυχεροί.

Η εκτίμηση του Ελβετού ειδικού είναι ότι οι διαρρήκτες εργάζονταν για κάποιο πρόσωπο που τους προσέλαβε για τη δουλειά υποστηρίζοντας το σενάριο του συλλέκτη: "Η ληστεία έγινε πιθανώς κατά παραγγελία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πελάτες είναι άτομα που ενδιαφέρονται μόνο για την κατοχή των κομματιών, ακόμα κι αν μπορούν να τα δείξουν σε ελάχιστα μόνον άτομα".

Αν ισχύει αυτό, όπως λέει, τουλάχιστον δεν θα χαθούν τα ανεκτίμητα κοσμήματα, και κάποια στιγμή θα μπορούσαν να επανεμφανιστούν, "για παράδειγμα, αν ο συλλέκτης πεθάνει και οι κληρονόμοι επιστρέψουν τα κλεμμένα".

Τέλος, στη Γαλλία, αίσθηση έχει προκαλέσει η έκρηξη του γνωστού συλλέκτη Πιέρ-Ζαν Σαρανσόν που με δάκρυα στα μάτια κάλεσε τους διαρρήκτες του Μουσείου του Λούβρου να επιστρέψουν τα κοσμήματα "αλλιώς θα καούν στην κόλαση".