Σοκ στο Παρίσι - Κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες «χτύπησαν» σε μόλις 7 λεπτά

Επιβεβαιώνει ότι έχει σημειωθεί «κλοπή κοσμημάτων» στο Λούβρο και ότι η έρευνα υποστηρίζεται από μια υπηρεσία έρευνας που καταπολεμά την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Η Εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για «οργανωμένη κλοπής και εγκληματική συνωμοσία για τη διάπραξη εγκλήματος».

Βίντεο και φωτογρφίες στα social media, δείχνουν τον γερανό που πιστεύεται πως χρησιμοποίησαν οι δράστες για να εισβάλλουν στον χώρο του μουσείο.

Στο France Inter, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ μίλησε για μια «σημαντική ληστεία». Όπως δήλωσε ο Νουνιέζ σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι ληστές, «3 ή 4» στον αριθμό, έδρασαν μέσα σε «7 λεπτά».

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, τρεις κουκουλοφόροι φέρονται να έφτασαν έξω από το Λούβρο με μοτοσικλέτα και να χρησιμοποίησαν κινητό γερανό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Γκαλερί του Απόλλωνα, στην πλευρά του ποταμού Σηκουάνα. Σύμφωνα με το AFP, οι δράστες χρησιμοποίησαν αλυσοπρίονα και διέφυγαν με σκούτερ.

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί.

Μια απόλυτα κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19.10.2025) κατά το άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, με το μουσείο να ανακοινώνει ότι έκλεισε για «εξαιρετικούς λόγους».

Πώς έγινε η ληστεία στο Λούβρο

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες, μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες.

Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτωνγια να φτάσουν απευθείας στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα, την αίθουσα που στόχευαν. Εκεί, αφού έσπασαν τις τζαμαρίες, δύο άνδρες εισήλθαν στο εσωτερικό του κτιρίου ενώ ένας ακόμη περίμενε απ’ έξω.

Οι δράστες απέσπασαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας, μεταξύ των οποίων ένα κολιέ, μια καρφίτσα και ένα διάδημα.

Όλα τα κλοπιμαία αντικείμενα βρίσκονταν στις προθήκες “Ναπολέων” και “Γάλλοι Ηγεμόνες”.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι δράστες διέφυγαν με ένα TMax, με κατεύθυνση τον αυτοκινητόδρομο Α6.

Στην εφημερίδα Le Parisien, ο δήμαρχος του κέντρου του Παρισιού, Ariel Weil, δήλωσε «έκπληκτος» από τη ληστεία στο Λούβρο. «Είναι ένα σοκ», είπε, προσθέτοντας ότι «αναπόφευκτα θα εγείρει ζητήματα ασφαλείας». «Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε στον Arsène Lupin. Μέχρι τώρα ήταν σενάριο ταινίας. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι είναι φαινομενικά τόσο εύκολο να διαρρήξει κανείς το Λούβρο», είπε.

Παρόλο που δεν υπήρξαν τραυματίες κατά τη ληστεία, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές γενικευμένου πανικού στο μουσείο. “Η αστυνομία έτρεχε κοντά στην πυραμίδα και προσπαθούσε να εισέλθει στο Λούβρο από τις πλαϊνές γυάλινες πόρτες, αλλά ήταν κλειδωμένες και αδύνατο να ανοίξουν”,περιγράφει μία γυναίκα που βρισκόταν έξω από το μουσείο.

Στο France Inter, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες έκανε λόγο για «μεγάλη ληστεία». Επιβεβαίωσε ότι «άτομα εισήλθαν από έξω με ένα μηχάνημα που κόβει την ανάσα». Έκλεψαν “κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας», είπε, προσθέτοντας πως το περιστατικό«διήρκεσε επτά λεπτά». Σύμφωνα με τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας του Παρισιού, επρόκειτο «σαφώς για μια ομάδα που έκανε κατασκοπεία», αφού τα παράθυρα είχαν κοπεί «με τροχό».

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα κοσμήματα που εκλάπησαν, βρέθηκε έξω από το μουσείο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι πρόκειται για το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε σπάσει.

Σύμφωνα με εσωτερική πηγή του Λούβρου, ο περίφημος Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής με βάρος άνω των 140 καρατίων δεν εκλάπη.

Η αποτίμηση της ζημιάς παραμένει σε εκκρεμότητα. Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται αυτή τη στιγμή είναι αν τα κοσμήματα έχουν ήδη λιώσει για να πουληθεί ο χρυσός, όπως φαίνεται πως συνέβη πριν από έναν μήνα με τις χρυσές ράβδους που κλάπηκαν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την τέλεση εγκλήματος. Η έρευνα έχει ανατεθεί στην «Ταξιαρχία Καταστολής Ληστείας της Δικαστικής Αστυνομίας (BRB) με την υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC)». «Η ζημία αξιολογείται επί του παρόντος και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», σημείωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Λούβρο: Οι θησαυροί της Πινακοθήκης του Απόλλωνα

Η Πινακοθήκη του Απόλλωνα στεγάζει τη Συλλογή των Κοσμημάτων του Στέμματος της Γαλλίας (Les Joyaux de la Couronne de France) — ένα από τα πιο ανεκτίμητα σύνολα πολύτιμων λίθων στον κόσμο.

Στα εκθέματα περιλαμβάνονται:

Ο Ρεζέν (Le Régent) — διαμάντι 140,64 καρατίων, θεωρούμενο ως ένα από τα πιο τέλεια του κόσμου.

Ο Σανσί (Le Sancy) — διαμάντι 55 καρατίων με θρυλική ιστορία που συνδέεται με βασιλείς και πολέμους.

Κοσμήματα και διαδήματα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, καθώς και του ίδιου του Ναπολέοντα Α΄.

Η Πινακοθήκη του Απόλλωνα ανακαινίστηκε εκτενώς μεταξύ 2017 και 2020 και επαναλειτούργησε στις 15 Ιανουαρίου 2020, με το Λούβρο να την περιγράφει ως «έναν ναό αφιερωμένο στο φως και τη βασιλική μεγαλοπρέπεια».