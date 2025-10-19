Ναυπακτία και Μεσολόγγι μοιράζονται… ένα ασθενοφόρο - Σε οριακή λειτουργία το ΕΚΑΒ

Προβληματισμός επικρατεί για ακόμη μια φορά στο Μεσολόγγι και την ευρύτερη περιοχή, όταν ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα το σοβαρό πρόβλημα, με την αδυναμία λόγω έλλειψης διασωστών να καλυφθεί η περιοχή με δύο ασθενοφόρα σε όλες τις βάρδιες.

Πρόσφατα, κλήθηκε ασθενοφόρο από εκπαιδευτικούς του 1ου Λυκείου Μεσολογγίου για συμβάν επιληπτικής κρίσης σε μαθήτρια, ωστόσο το ασθενοφόρο καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο, (περίπου 20 λεπτά σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, ενώ δημότες της περιοχές μιλούν για τουλάχιστον 30 λεπτά) διότι βρίσκονταν στην Γαυρολίμνη, καθώς κάλυπτε ταυτόχρονα και την περιοχή του Μεσολογγίου, αλλά και την περιοχή της Ναυπακτίας και έτσι στάθμευσε στο μέσο των δύο αυτών περιοχών.

Το περιστατικό αυτό, άσχετα αν η καθυστέρηση δεν επηρέασε αρνητικά την υγεία της μαθήτριας, αποκάλυψε μια ακόμη μια φορά τις αδυναμίες του συστήματος, αλλά και το πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για τον εκάστοτε συνάνθρωπό μας που θα χρειαστεί εκτάκτως ασθενοφόρο για να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο. Τα κενά των διασωστών στο Μεσολόγγι, ώστε να μπορεί να υπάρχουν σε κάθε βάρδια δύο ασθενοφόρα, είναι 7 και στη Ναύπακτο 8. Όμως μέχρι και σήμερα τις περισσότερες φορές συμβαίνει ένα ασθενοφόρο να καλύπτει τόσο την περιοχή του Μεσολογγίου όσο και την περιοχή της Ναυπακτίας.

Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του παραρτήματος του ΕΚΑΒ Πάτρας Αλέξης Κουτσούκος μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε: «Όλη η περιφέρεια του παραρτήματος του ΕΚΑΒ Πάτρας, το Μεσολόγγι, η Ναύπακτος, η Αιγιάλεια, η Ηλεία, η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά έχει πρόβλημα με την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών από πληρώματα ασθενοφόρων.

Δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τους υγειονομικούς σταθμούς, τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας των περιοχών αυτών, με αποτέλεσμα τα περιστατικά να διακομίζονται από τις περιοχές αυτές στα Νοσοκομεία της Πάτρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα το ΕΚΑΒ Μεσολογγίου να βγάλει σε όλες τις βάρδιες δύο ασθενοφόρα, λόγω του γεγονότος ότι το προσωπικό είναι πολύ λίγο, όπως και στη Ναύπακτο συμβαίνει δυστυχώς αυτό, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές που ανέφερα.

Όταν ένα ασθενοφόρο αναχωρεί με περιστατικό από τις περιοχές αυτές για την Πάτρα ή για άλλη διακομιδή εκτός παραρτήματος μένει πίσω ένα ασθενοφόρο και αυτό αυτόματα πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο κάποιος ασθενής να παραμείνει για πολύ ώρα περιμένοντας ασθενοφόρο.

Κατά το πρόσφατο περιστατικό στο Μεσολόγγι, με το κοριτσάκι που παρουσίασε ένα πρόβλημα υγείας στο σχολείο του, το ασθενοφόρο βρέθηκε να καλύπτει δύο περιοχές, αυτή του Μεσολογγίου και αυτή της Ναυπάκτου, όπως συνήθως συμβαίνει. Γι’ αυτό το ασθενοφόρο τότε ανέμενε στην Γαυρολίμνη για να μπορεί να παρέμβει και στις δύο περιοχές. Μόλις έλαβε το σήμα από το συντονιστικό κέντρο για το Μεσολόγγι έσπευσε στο σημείο περίπου σε 20 λεπτά. Το θετικό είναι ότι η κατάσταση της κοπέλας δεν επιδεινώθηκε λόγω της καθυστέρησης της άφιξης του ασθενοφόρου στο σημείο.

Το περιστατικό αυτό είναι η απόδειξη όλων αυτών που φωνάζουμε εδώ και πάρα – πάρα πολύ καιρό. Τι λέμε; Ακόμη και στους τομείς, στις περιοχές δηλαδή, που δεν έχουν τόσο πολύ φόρτο σε περιστατικά θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι βάρδιες με δύο ασθενοφόρα. Είναι απαραίτητο. Και γιατί είναι απαραίτητο; Γιατί στην περίπτωση που το ένα ασθενοφόρο αναχωρήσει για διακομιδή να υπάρχει πίσω το δεύτερο ασθενοφόρο ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν στον τομέα.

Η πιο άμεση λύση ήταν το επικουρικό προσωπικό, που έχουν πάρει γενικά. Ωστόσο, υπάρχουν και περιοχές που βγαίνουν άγονες, που σημαίνει ότι κανείς δεν έκανε τα χαρτιά του. Το Μεσολόγγι αναμένεται να πάρει πάλι επικουρικό προσωπικό, όπως και η Ναύπακτος, αλλά αυτό δεν αρκεί. Οι θέσεις πρέπει να είναι μόνιμες, για να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις περιοχές, όλους τους συμπολίτες μας που θα χρειαστούν βοήθεια.

Για να καλυφθούν τα κενά στο Μεσολόγγι χρειάζονται επιπλέον επτά διασώστες! Με τα επιπλέον αυτά επτά άτομα θα μπορεί να καλύψει όλες τις βάρδιές του με δύο ασθενοφόρα, ενώ στη Ναύπακτο για να καλυφθούν όλα τα κενά χρειάζονται επιπλέον οκτώ άτομα. Σαν αριθμοί δεν είναι μεγάλοι για το Μεσολόγγι και για την Ναύπακτο, αλλά άλλους 10 χρειάζεται η Ζάκυνθος, επίσης άλλους 10 διασώστες χρειάζεται η Κεφαλονιά κλπ.

Γι’ αυτό βρήκαν ως πρόχειρη λύση την κάλυψη των κενών στις απομακρυσμένες περιοχές με τις Ένοπλες δυνάμεις, λύση την οποία θεωρούμε καταδικαστέα, διότι δεν γίνεται άνθρωποι από άλλη υπηρεσία με εκπαίδευση μόλις 4 ωρών να ανέβουν σε ένα ασθενοφόρο και να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους συνάνθρωπους μας. Καταλαβαίνει κανείς ότι στην περίπτωση αυτή ο στόχος όσων εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν την λύση αυτή είναι να φτάσει άμεσα ασθενοφόρο στο σημείο που είναι ο ασθενής, χωρίς ωστόσο να τους ενδιαφέρουν και τόσο τα αποτελέσματα».