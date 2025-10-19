No Kings: 7 εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωσαν κατά του Τραμπ

Εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωσαν σε μεγάλες και μικρότερες πόλεις σε όλη τη χώρα με το σύνθημα «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες) κατά της κυβέρνησης του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι υπήρχαν σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερες από 2.700 εκδηλώσεις και στις 50 πολιτείες, οι οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές, με πολλές μεγάλες πόλεις να μην αναφέρουν περιστατικά ή συλλήψεις που να σχετίζονται με διαμαρτυρίες.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για μια σειρά από πολιτικές του Τραμπ, αλλά ορισμένα βασικά θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο, συμπεριλαμβανομένων των υποτιθέμενων απειλών για τη δημοκρατία, των επιδρομών της κυβέρνησης κατά της ICE και των αναπτύξεων στρατευμάτων σε πόλεις των ΗΠΑ, καθώς και των περικοπών σε ομοσπονδιακά προγράμματα, ιδίως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Κυβέρνηση σε αδιέξοδο

Οι διαμαρτυρίες είχαν ως φόντο το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με τους νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και τον Λευκό Οίκο να βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς σχετικά με ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο αμερικανικό από το να λέμε “Δεν έχουμε βασιλιάδες” και να ασκούμε το δικαίωμά μας να διαμαρτυρόμαστε ειρηνικά», δήλωσε η Λία Γκρίνμπεργκ, συνιδρύτρια της Indivisible, μιας προοδευτικής οργάνωσης που ηγήθηκε του σχεδιασμού των εκδηλώσεων του Σαββάτου.

Διαδηλωτές γέμισαν την Times Square στη Νέα Υόρκη, όπου η αστυνομία δήλωσε ότι δεν προέβη σε «καμία σύλληψη που σχετίζεται με διαμαρτυρίες», παρόλο που περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν ειρηνικά και στους πέντε δήμους.