Ακρίβεια: Πικρά τα γλυκά - «Τσίμπησαν» οι τιμές και στα αρτοσκευάσματα

Την τελευταία πενταετία έχουν βάλει λουκέτο 1.500 αρτοποιία λόγω λειτουργικού κόστους

Τσιμπημένες βρίσκουν τις τιμές στα αρτοσκευάσματα και τα γλυκά οι καταναλωτές.

Την τελευταία πενταετία έχουν βάλει λουκέτο 1.500 αρτοποιία λόγω λειτουργικού κόστους.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 προ των πυλών είναι νέες αυξήσεις αν το λειτουργικό κόστος συνεχίσει να αυξάνεται. Ήδη το προηγούμενο διάστημα οι αυξήσεις ήταν διψήφιες.

«Έχουν ακριβύνει οι τιμές, αλλά έχει αυξηθεί και το κόστος για να φτιάξεις τα γλυκά και τα ψωμιά» δήλωσε καταναλωτής.

 Η ακριβή ενέργεια επιβαρύνει δυσανάλογα τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες του κλάδου.

 Ανατιμήσεις

  • Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη 10% τον τελευταία δύο χρόνια
  • Έρχονται νέες αυξήσεις στα γλυκά 5%- 7%

