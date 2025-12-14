Θεμιστοκλέους για δωρεά σπέρματος από Δανό με καρκινογόνο μετάλλαξη: Στην Ελλάδα ένας δότης δίνει σπέρμα σε 12 οικογένειες

Συζήτηση για την ασφάλεια του νομοθετικού πλαισίου έχει ανοίξει η υπόθεση του Δανού δότη σπέρματος με το μεταλλαγμένο γονίδιο που προκαλεί καρκίνο, το οποίο «πέρασε» σε πάνω από 200 παιδιά στην Ευρώπη, με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους να προαναγγέλλει ότι η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία για ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων

Η υπόθεση έχει σοκάρει, όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα, καθώς από τον συγκεκριμένο δότη με το μεταλλαγμένο γονίδιο -το οποίο προκαλεί καρκίνο σε ποσοστό 90% σύμφωνα με τη βιβλιογραφία- έχουν γεννηθεί και στη χώρα μας τουλάχιστον 18 παιδιά, με την παράλληλη αποκάλυψη ότι ένα παιδί νοσεί με καρκίνο και ένα ακόμη από την ίδια οικογένεια, έχει χάσει τη ζωή του από καρκίνο. Ο Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας σήμερα (14.12.2025) στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί», ανέδειξε επίσης, ως κρίσιμο πρόβλημα τη διασυνοριακή διάσταση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους προανήγγειλε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία για ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων, μιλώντας στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ.

«Η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία ενιαίων κανόνων στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων, με στόχο την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την προστασία των οικογενειών», τόνισε, ενώ αναφερόμενος στο ισχύον πλαίσιο, σημείωσε ότι έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια:

«Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει ανώτατο όριο στον αριθμό παιδιών ή οικογενειών που μπορούν να προκύψουν από έναν δότη, τόσο στο σπέρμα όσο και στα ωάρια. Παρ’ όλα αυτά, χρειάζονται να γίνουν πολύ περισσότερα για να προστατευθούν πλήρως οι οικογένειες και τα παιδιά».



Θεμιστοκλέους: Στην Ελλάδα ένας δότης δίνει σπέρμα σε 12 οικογένειες

Ο Υφυπουργός κ. Θεμιστοκλέους, ανέδειξε επίσης, ως κρίσιμο πρόβλημα τη διασυνοριακή διάσταση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:

«Μπορεί να υπάρχουν 12 οικογένειες από τον ίδιο δότη στην Ελλάδα, άλλες 10 σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και 5 σε μια τρίτη, χωρίς να υπάρχει συνολικό όριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η λύση δεν μπορεί να είναι μόνο εθνική», σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους.



Όσο για τον κίνδυνο γενετικών μεταλλάξεων, ο κ. Θεμιστοκλέους, συνέστησε ψυχραιμία :

«Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν πρέπει να προκαλέσει πανικό. Γενετικές μεταλλάξεις μπορεί να συμβούν τόσο σε εγκυμοσύνη από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή όσο και σε μια φυσιολογική κύηση. Οι μεταλλάξεις είναι εκεί και υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις δικλείδες ασφαλείας», κατέληξε.

πηγη iatropedia.gr