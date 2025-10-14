Ακρίβεια με άρωμα θάλασσας: Στα ύψη οι τιμές των θαλασσινών

Οι λόγοι που οδηγούν σε αυξήσεις
Το μεγαλύτερο αγκάθι για τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει η ακρίβεια.
Η ακρίβεια όμως «χτυπά» και τη… θάλασσα, όπως γαύρο και σαρδέλα που έχουν γίνει είδος πολυτελείας.
Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις (9/2024 – 9/2025) είναι οι εξής:
- Φρέσκα κρέατα: + 10,18%
- Μπισκότα, σοκολάτες: + 9,88%
- Γαλακτοκομικά, χυμοί: + 4,26%
- Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά: +3,79%
Οι λόγοι πίσω από την ακρίβεια στα ψάρια:
1.) Αυξημένα μεροκάματα
2.) Μείωση αλιευμάτων
2024: 54.708,3 τόνοι
– 11,3% από το 2023
3.) Αύξηση κόστους εξοπλισμού και συντήρησης
4.) Μεσάζοντες
Τιμή χονδρικής: Πόσο ανέβηκαν σε 1 χρόνο (2024 – 2025)- (Κεντρική ιχθυόσκαλα Κερατσινίου)
Σαρδέλα: 4-5€ -> 7-8€
Γαύρος: 3-4€ -> 5-6€
Τσιπούρα ιχθυοτροφείου: 5-6€ -> 7-9€
Λαβράκι ιχθυοτροφείου 10€ -> 12€
