Ακρίβεια με άρωμα θάλασσας: Στα ύψη οι τιμές των θαλασσινών

Το μεγαλύτερο αγκάθι για τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει η ακρίβεια.

Η ακρίβεια όμως «χτυπά» και τη… θάλασσα, όπως γαύρο και σαρδέλα που έχουν γίνει είδος πολυτελείας.

Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις (9/2024 – 9/2025) είναι οι εξής:

Φρέσκα κρέατα: + 10,18%

Μπισκότα, σοκολάτες: + 9,88%

Γαλακτοκομικά, χυμοί: + 4,26%

Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά: +3,79%

Οι λόγοι πίσω από την ακρίβεια στα ψάρια:

1.) Αυξημένα μεροκάματα

2.) Μείωση αλιευμάτων

2024: 54.708,3 τόνοι

– 11,3% από το 2023

3.) Αύξηση κόστους εξοπλισμού και συντήρησης

4.) Μεσάζοντες

Τιμή χονδρικής: Πόσο ανέβηκαν σε 1 χρόνο (2024 – 2025)- (Κεντρική ιχθυόσκαλα Κερατσινίου)

Σαρδέλα: 4-5€ -> 7-8€

Γαύρος: 3-4€ -> 5-6€

Τσιπούρα ιχθυοτροφείου: 5-6€ -> 7-9€

Λαβράκι ιχθυοτροφείου 10€ -> 12€