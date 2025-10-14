Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ακρίβεια με άρωμα θάλασσας: Στα ύψη οι τιμές των θαλασσινών

Οι λόγοι που οδηγούν σε αυξήσεις

Το μεγαλύτερο αγκάθι για τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει η ακρίβεια.

  Η ακρίβεια όμως «χτυπά» και τη… θάλασσα, όπως γαύρο και σαρδέλα που έχουν γίνει είδος πολυτελείας.

 Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις (9/2024 – 9/2025) είναι οι εξής:

  • Φρέσκα κρέατα: + 10,18%
  • Μπισκότα, σοκολάτες: + 9,88%
  • Γαλακτοκομικά, χυμοί: + 4,26%
  • Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά: +3,79%

Οι λόγοι πίσω από την ακρίβεια στα ψάρια:

 1.) Αυξημένα μεροκάματα

2.) Μείωση αλιευμάτων

2024: 54.708,3 τόνοι

 – 11,3% από το 2023

3.) Αύξηση κόστους εξοπλισμού και συντήρησης

4.) Μεσάζοντες

Τιμή χονδρικής: Πόσο ανέβηκαν σε 1 χρόνο (2024 – 2025)- (Κεντρική ιχθυόσκαλα Κερατσινίου)

Σαρδέλα: 4-5€ -> 7-8€
Γαύρος: 3-4€ -> 5-6€
Τσιπούρα ιχθυοτροφείου: 5-6€ -> 7-9€
Λαβράκι ιχθυοτροφείου 10€ -> 12€

#tags Ακρίβεια Τιμές Ψάρια

