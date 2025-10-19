Παρίσι: Ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου - Έκλεψαν 9 κομμάτια από συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Μουσείο του Λούβρου εξαιτίας ληστείας που σημειώθηκε στους χώρους του, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασίντα Ντατί.

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή της στο X, η ληστεία έγινε σήμερα το πρωί, κατά το άνοιγμα του Μουσείου, χωρίς να υπάρχουν τραυματίες, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών.

Η αστυνομία του Παρισιού ανέφερε ότι ένας ή περισσότεροι εγκληματίες είχαν διαρρήξει το μουσείο, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή κλοπή έργων τέχνης, σύμφωνα με το AFP.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στο θέμα που μίλησε στo AFP, αρκετοί κακοποιοί έκλεψαν κοσμήματαπου εκτίθεντο, πριν διαφύγουν. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα γεγονότα έλαβαν χώρα μεταξύ 9:30 και 9:40. Το ύψος της λείας βρίσκεται υπό εκτίμηση.

Οι ληστές, ο αριθμός των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν, φέρεται να έφτασαν με σκούτερ και χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα για να έχουν πρόσβαση στην αίθουσα που τους ενδιέφερε. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ήταν εξοπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα.