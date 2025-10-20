Περιπολικό μετέφερε... ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση σχετικά με το βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο και δείχνει ένα περιπολικό να μεταφέρει ψυγείο με το πορτ μπαγκάζ ανοιχτό.

Το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok από έναν χρήστη, ο οποίος το συνόδευσε με το σχόλιο: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί».