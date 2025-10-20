Περιπολικό μετέφερε... ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Μετά το βίντεο στο TikTok
Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση σχετικά με το βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο και δείχνει ένα περιπολικό να μεταφέρει ψυγείο με το πορτ μπαγκάζ ανοιχτό.
Το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok από έναν χρήστη, ο οποίος το συνόδευσε με το σχόλιο: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί».
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο περιπολικό επιβαίνει ένας αστυνομικός και γίνεται έρευνα, αναφέρει το protothema προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός αλλά και για ποιον λόγο προέβη στην πράξη αυτή.
