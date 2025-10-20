Η «ημέρα-σοκ» στο Μουσείο του Λούβρου - Διοικητική έρευνα, χάος στην επαναλειτουργία και επείγουσα ενίσχυση της ασφάλειας στα γαλλικά μουσεία

Αδυνατεί να συνέλθει η Γαλλία μετά τη θεαματική ληστεία της Κυριακής (19.10.2025) στο Μουσείο του Λούβρου, όπου έκαναν φτερά 8 κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε λίγα λεπτά! Και όλα αυτά στις 09:30 το πρωί και με το μουσείο γεμάτο κόσμο.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές θα αποστείλει οδηγία για την ενίσχυση του μηχανισμού ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας μετά τη θεαματική κλοπή, κοσμημάτων ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου, ανακοινώθηκε σήμερα από το περιβάλλον του υπουργού.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από συνεδρίαση που είχε στο υπουργείο με την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, όπως και τους υπευθύνους των αστυνομικών υπηρεσιών προκειμένου να εντοπιστεί τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η υπουργός πολιτισμού της Γαλλίας δήλωσε ότι η ευθύνη δεν ανήκει στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά σε «τέσσερις δεκαετίες εγκατάλειψης» της ασφάλειας στα πολιτιστικά ιδρύματα της Γαλλίας. Παράλληλα, προανήγγειλε διοικητική έρευνα για το περιστατικό της Κυριακής που έστειλε μια άσχημη εικόνα για τη χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αλαλούμ με το άνοιγμα του Μουσείο του Λούβρου

Εκπρόσωπος του μουσείου του Λούβρου δήλωσε νωρίτερα ότι αυτό θα παραμείνει κλειστό σήμερα, μετά τη χθεσινή θεαματική διάρρηξή του και την κλοπή κοσμημάτων αμύθητης αξίας.

Στον ιστότοπο του μουσείου αναφερόταν προηγουμένως ότι θα άνοιγε αργά σήμερα το πρωί και ότι ορισμένες αίθουσές του θα παρέμεναν κλειστές.