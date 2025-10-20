Πάτρα: «Έκατσε» το οδόστρωμα στη Φιλοποίμενος- ΦΩΤΟ

Καθίζηση υπέστη το οδόστρωμα στη συμβολή των οδών Φιλοποίμενος και Αγίου Ανδρέου, στην Πάτρα.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, στο σημείο όπου βρίσκεται φρεάτιο, έχει σημειωθεί υποχώρηση και η περιοχή έχει σημανθεί.

Πρόκειται για κεντρικότατο σημείο και ιδιαίτερα οι πεζοί χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.