Πάτρα: «Έκατσε» το οδόστρωμα στη Φιλοποίμενος- ΦΩΤΟ

Υπέστη μικρή καθίζηση
Καθίζηση υπέστη το οδόστρωμα στη συμβολή των οδών Φιλοποίμενος και Αγίου Ανδρέου, στην Πάτρα.
Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, στο σημείο όπου βρίσκεται φρεάτιο, έχει σημειωθεί υποχώρηση και η περιοχή έχει σημανθεί.
Πρόκειται για κεντρικότατο σημείο και ιδιαίτερα οι πεζοί χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
