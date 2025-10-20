«Έπεσε μαύρο» σε Canva, Amazon, Snapchat

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector.

Το Venmo της Paypal αντιμετωπίζει επίσης, προβλήματα.

Η Amazon δήλωσε πως η Amazon Web Services (AWS) παρουσιάζει διακοπή λειτουργίας, επηρεάζοντας πολλούς δημοφιλείς ιστότοπους και εφαρμογές σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένων των Snapchat και Robinhood.



«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυξημένα ποσοστά σφάλματος και αδράνειας για πολλές Yπηρεσίες AWS στην περιοχή US-EAST-1», ανέφερε η AWS σε μια επικαιροποίηση της σελίδας της.

Η start-up Τεχνητής Νοημοσύνης Perplexity και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμών Coinbase απέδωσαν τις διακοπές στην AWS.

«H Perplexity δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Η ριζική αιτία είναι ένα θέμα της AWS. Εργαζόμαστε για την επίλυσή του», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity Αραβίντ Σρινίβας σε ανάρτηση στο X.

Η AWS και η Amazon δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλια.

Με πληροφορίες από BBC