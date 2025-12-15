Έναρξη ενημερωτικών ενεργειών- focusgroup του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας

Σημαντικό ενδιαφέρον και συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων, επιστημόνων, επιχειρηματιών και στελεχών της αγοράς παρουσίασαν τα δυο στοχευμένα θεματικά εργαστήρια (focusgroup) με θέμα την πρόβλεψη δεξιοτήτων στους τομείς Ψηφιακής και Πράσινης Μετάβασης της οικονομίας, τα οποία υλοποιήθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2025 στον ΚΟΜΒΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ-INNOVATIONωHUB της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π. ΠΔΕ)

Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» με την συμμετοχή τοπικών φορέων, επιχειρηματιών και εργαζομένων από διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος πραγματοποίησε χαιρετισμό αναφέροντας σχετικά: «Η προσπάθειά μας για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας εξελίσσεται βάσει στρατηγικής. Τα αποτελέσματα του έργου του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας θα βοηθήσουν να δημιουργηθούν προγράμματα πάνω στις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ψηφιακή και στην πράσινη μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικές οι προτάσεις εργοδοτικών φορέων, επαγγελματιών, εργαζομένων και επιχειρήσεων με σκοπό την ορθότερη διάγνωση των αναγκών εργασίας και τον προσανατολισμό του ανθρώπινου δυναμικού μας με βάση τις αναπτυξιακές μας προοπτικές».

Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, ΦωκίωνΖαΐμης, ανέφερε ότι: «Με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προωθούνται δράσεις που ενισχύουν την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, ενδυναμώνοντας τους εργαζομένους και την τοπική οικονομία Κατά την Α’ φάση υλοποίησης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και πιστεύω ότι στο μέλλον θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος».

Από τα δυο θεματικά εργαστήρια αναδείχθηκαν σημαντικά συμπεράσματα. Ειδικότερα:

Στο 1ο θεματικό εργαστήριο -focusgroup που αφορούσε την Ψηφιακή Μετάβαση της οικονομίας και τις προοπτικές του ανθρώπινου δυναμικού παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και πολύ πρόσφατα δεδομένα από εκπροσώπους έγκυρων φορέων.

Ο τέως υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας , Θεόδωρος Μητράκος επισήμανε το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και την ανάγκη δημιουργίας ψηφιακής κουλτούρας με έμφαση στην καινοτομία και την συνεχή εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες. Ο κ.Κέκος Νικόλαος-Ραφαήλ( EEO Group) παρουσίασε τα μεγέθη και τις προοπτικές ανάπτυξης του τομέα στην Περιφέρεια. Η Δρ. Νίκη Κούση( εκπρόσωπος ΕΙΤ Manufacturing στην Ελλάδα) παρουσίασε την συνεισφορά της εν λόγω πρωτοβουλίας στην επιτάχυνση της υποστήριξης των ψηφιακών δεξιοτήτων και της καινοτομίας, ενώ ο κος Αϊβαλιώτης με την κα Σαλαγιάννη(εκπρόσωποι TEACHING FACTORY COMPETENCE CENTER στην Πάτρα) παρουσίασαν μια καινοτόμα εκπαιδευτική δομή που προωθεί την ανταγωνιστικότητα μέσω καθιέρωσης ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσης στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ψηφιακής μετάβασης.

Στο 2ο θεματικό εργαστήριο -focusgroup που αφορούσε την Πράσινη Μετάβαση της οικονομίας και τις προοπτικές του ανθρώπινου δυναμικού παρουσιάστηκαν οι επιμέρους οικονομικοί τομείς που συνθέτουν την μετάβαση ( Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων, νέα μοντέλα οργάνωσης στον αγροδιατροφικό τομέα), οι εκπαιδευτικές επιλογές που υπάρχουν στην Περιφέρεια για συναφείς ειδικότητες και κυρίως οι προτάσεις για την δημιουργία νέων ειδικοτήτων και προγραμμάτων κατάρτισης που θα ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό.

Ο κ.Αθανάσιος Καλογεράς (Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ) παρουσίασε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό μοντέλο ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με νέες τεχνολογίες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας των πρώτων υλών. Ο κ.Κέκος Νικόλαος-Ραφαήλ( EEO Group) αναφέρθηκε στα μεγέθη της αγοράς εργασίας στην πράσινη μετάβαση στην Περιφέρεια, ενώ τέλος ο κ.Μάριος Σουβαλιώτης (Σύμβουλος EEO Group) παρουσίασε τις προτάσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον συγκεκριμένο τομέα στην Δυτική Ελλάδα.

Σχετικές ενέργειες διαβούλευσης θα διεξαχθούν και το επόμενο διάστημα προκειμένου να ενισχυθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Περιφέρειας και σε άλλους οικονομικούς τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για την περιφέρεια. Περισσότερες Πληροφορίες για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας, στον διαδικτυακό τόπο https://www.pae-pde.gr/ και στους παρακάτω συνδέσμους μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σχετικά με τον εκάστοτε τομέα:

Δηλώστε συμμετοχή σε ηλεκτρονική έρευνα για την συλλογή προτάσεων την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://forms.g le/r2p4MVknGUcTykAw6

Δηλώστε συμμετοχή σε ηλεκτρονική έρευνα για την συλλογή προτάσεων την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της Πράσινης μετάβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://forms.gle/z1xyacWoBF7B9NUXA