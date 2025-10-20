«Νόμιζα έκαναν πλάκα»- Η μαρτυρία Έλληνα για την κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η κλοπή του αιώνα.

Η γαλλική αστυνομία έχει επιδοθεί σε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των τεσσάρων δραστών που έκλεψαν οκτώ κομμάτια ιστορικών κοσμημάτων, από το Μουσείο τουΛουβρου, ενώ την ίδια ώρα τίθενται ερωτήματα σχετικά με το πώς το κατάφεραν, την ασφάλεια του μουσείου αλλά και σε ποιους θα καταλήξουν τα ιστορικά αυτά κομμάτια.

«Νόμιζα μας έκαναν πλάκα»



«Στην αρχή δεν το πιστεύαμε» είπε στην τηλεόραση του OPEN, ο Βασίλης Παπουτσής. «Την ώρα που πάμε να μπούμε μας εμπόδισαν και μάλιστα υπήρχε κόσμος που έβγαινε. Ρωτήσαμε τι είχε γίνει και μας λέει ένας αστυνομικός ότι έχει γίνει ληστεία και ότι θα είναι κλειστό για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Μας άλλαξε τα σχέδια. Στην αρχή δεν το πιστεύαμε και συνεχίζαμε να ρωτάμε. Μετά μας είπαν ότι χρησιμοποίησαν σκούτερ. Μπήκαμε να δούμε αν έχει ξαναγίνει. Μας φάνηκε κωμικό» είπε.