Πρόστιμα και φυλάκιση για τους «παραβάτες» του Αγνώστου Στρατιώτη- Τι προβλέπει η τροπολογία

H κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και του χώρου μπροστά σε αυτό, λίγες ημέρες μετά τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και την απεργία πείνας στην οποία προέβη.

Η «λακωνική» τροπολογία δύο άρθρων που κατατέθηκε στη Βουλή και υπογράφεται από 7 υπουργούς, ανάμεσα στους οποίους και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προβλέπει τη δημιουργία «υγειονονομικής ζώνης» στην Πλατεία Συντάγματος προκειμένου να απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή έκφραση κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας αλλά και από την ερμηνεία που δίνεται από στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την διάταξη εισάγονται απαγορεύσεις ως προς χρήση του χώρου μπροστά από του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από Πλατεία Συντάγματος Αθήνα (κατάληψη επιφάνειας, αλλοίωση του χώρου κ.λπ.) και προσδιορίζονται οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική) που επιβάλλονται όσους παραβιάζουν τις εν λόγω απαγορεύσεις.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας τυχόν παραβίαση της ανωτέρω διάταξης τιμωρείται, σύμφωνα με την παρ.2, με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι δεν προβλέπεται βαρύτερη κύρωση με άλλη διάταξη.

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 409 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ποινικής διαταγής ενώ στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας”.

Όσον αφορά τα χρηματικά πρόστιμα, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, θα αποδίδονται στην Εφορία αλλά και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Όσον αφορά την διαμοίραση αρμοδιοτήτων ανά υπουργείο η τροπολογία προβλέπει ότι: η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίζεται με την τήρηση της δημόσιας τάξης και των απαγορεύσεων. Όσον αφορά το υπουργείο Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για την «συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου». Μάλιστα, ερωτήματα προκαλεί η δυνατότητα που παρέχεται στο ΥΠΕΘΑ να αναθέσει το συγκεκριμένο έργο μέσω σύμβασης.

Σημειώνεται πως, η τροπολογία συνοδεύεται από τοπογραφικό παράρτημα που προσδιορίζει τον χώρο του μνημείου με τρόπο τέτοιο που καλύπτει οτιδήποτε υπάρχει μεταξύ της λεωφόρου Αμαλίας και του κτιρίου της Βουλής.