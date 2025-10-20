Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία τον καθαρισμό

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη 21 Οκτωβρίου ενώ ο καθαρισμός του θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες με την τροπολογία περνούν οι αρμοδιότητες της συντήρησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και της φύλαξης στην Ελληνική Αστυνομία.

Για τον καθαρισμό του μνημείου, υπήρχαν οι προβληματισμοί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με το Σύνταγμα, το οποίο αναφέρει πως οι αρμοδιότητες καθαριότητας υπάγονται στο εκάστοτε δήμο, εν προκειμένω στο δήμο Αθηναίων.

Όπως όλα δείχνουν οι χρυσή τομή βρέθηκε και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αναθέσει τον καθαρισμό του μνημείου σε ιδιωτική εταιρεία και στη συνέχεια η ΕΛΑΣ να αναλάβει την φύλαξή του.

Όσον αφορά τα ονόματα των 57 θυμάτων για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη δεν θα σβηστούν, αλλά δεν θα ξαναγραφτούν, ενώ θα απαγορεύονται οι πάσης φύσεως συγκεντρώσεις.

Παράλληλα προβλέπονται κυρώσεις. Χρηματικό πρόστιμο μέχρι ποινή φυλάκισης δυο χρόνων ανάλογα το αδίκημα.