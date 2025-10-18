Καρυστιανού – Ρούτσι: «Μην πειράξετε τα ονόματα των θυμάτων» – «Καμία βεβήλωση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη»

Το δικό τους μήνυμα, ζητώντας να μη σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, τα οποία είναι γραμμένα μπροστά στη Βουλή και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, έστειλαν η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι το Σάββατο (18.10.2025).

Στο περιθώριο εκδήλωσης με θέμα τα Τέμπη και τίτλο «δεν έχω οξυγόνο» που διοργανώθηκε στο θέατρο «Αλέκα», στου Ζωγράφου, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι «το θεωρούμε απαράδεκτο, αντισυνταγματικό. Ουδέποτε κινδύνευσε το μνημείο (του Αγνώστου Στρατιώτη). Τόπος διαμαρτυρίας είναι το σημείο και απευθυνόμαστε ουσιαστικά προς τη Βουλή. Αυτό θέλουν να αποφύγουν, αλλά δεν θα το αποφύγουν. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί, να διαμαρτυρόμαστε, κάθε φορά που δεν λειτουργούν σωστά».

Η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «το θέμα με τα ονόματα όμως είναι κάτι που μας αφορά, που μας αγγίζει. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία που τα σκότωσε. Να επιτρέψει να παραμείνουν γραμμένα μέχρι το πέρας της δίκης. Εξάλλου, με το να γράψεις ένα όνομα δεν κάνεις βεβήλωση, ούτε καταστρέφεις το πεζοδρόμιο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ένας μικρός φόρος τιμής, ελπίζω να μη φανούν τόσο απάνθρωποι».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι, επισήμανε ότι «το μόνο που έχω να πω είναι ότι ελπίζω μέχρι τελευταία στιγμή να μην το κάνουν. Γιατί θα μας βρουν απέναντι. Όχι μόνο εμάς, αλλά όλο τον κόσμο. Γιατί είναι μία πράξη ανήθικη, απάνθρωπη. Για μία ακόμα φορά συγκάλυψη».