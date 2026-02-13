Τέλος τα ΚΤΕΛ από τον Κηφισό -Πού θα κατασκευαστεί ο νέος μεγάλος σταθμός της Αθήνας

Σε τροχιά επανεκκίνησης φαίνεται να μπαίνει το σχέδιο για τη δημιουργία του ενιαίου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΣΥΛ) στην Αθήνα, με επίσημα κυβερνητικά χείλη να επιβεβαιώνουν ότι το project παραμένει ενεργό.

Το ΚΤΕΛ της Αθήνας φαίνεται πως είναι έτοιμο να αλλάξει εποχή, αφού οι δύο σταθμοί ΚΤΕΛ που λειτουργούν σήμερα σε Κηφισό και Λιοσίων αναμένεται να αντικατασταθούν από έναν σύγχρονο, ενιαίο κόμβο στον Ελαιώνα.

Πρόκειται για ένα έργο που είχε ανακοινωθεί πριν χρόνια άλλα τον τελευταίο καιρό φαινόταν πως είχε «παγώσει».

Ωστόσο, το θέμα επανέφερε δημόσια ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πλάνο υλοποίησης της Πολιτείας για τον νέο Κεντρικό Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων, στο πλαίσιο των ευρύτερων παρεμβάσεων που δρομολογούνται στην περιοχή, σε συνδυασμό με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και τις γενικότερες αναπλάσεις.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος, στόχος της Πολιτείας είναι η ολική μεταμόρφωση της περιοχής, με το project να περιλαμβάνει και τη μετεγκατάσταση εταιρειών logistics στη Φυλή, ενώ, προσωπική του πεποίθηση αποτελεί ότι σύντομα θα προκύψει και παραχωρησιούχος για την υλοποίηση του έργου.

Όσον αφορά το νέο σταθμό στον Ελαιώνα και με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, η νέα αυτή διάταξη φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος συγκοινωνιακός κόμβος, με τα χαρακτηριστικά του να παραπέμπουν σε μεγάλο βαθμό μικρογραφία διεθνούς αεροδρομίου