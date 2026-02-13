Απόκριες 2026: Η λίστα με τα καρναβάλια και τις παρελάσεις σε όλη την Ελλάδα

Από την Πάτρα μέχρι τη Νάουσα και από το Ρέθυμνο ως την Ξάνθη, πόλεις και χωριά φορούν τα γιορτινά τους και μετατρέπονται σε μια μεγάλη σκηνή κεφιού και δημιουργικότητας.

Οι Απόκριες στην Ελλάδα είναι μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής γιορτής αφού σε κάθε γωνιά της χώρας, το γλέντι έχει το δικό του ξεχωριστό ύφος. Από την Πάτρα μέχρι τη Νάουσα και από το Ρέθυμνο ως την Ξάνθη, πόλεις και χωριά φορούν τα γιορτινά τους και μετατρέπονται σε μια μεγάλη σκηνή κεφιού και δημιουργικότητας. Άρματα με καυστικό χιούμορ, εντυπωσιακές στολές, παραδοσιακά δρώμενα και χιλιάδες καρναβαλιστές και αύξηση στον τουρισμό αυτές τις ημέρες, συνθέτουν ένα μοναδικό μωσαϊκό εκδηλώσεων που ενώνει το παρελθόν με το παρόν. Απόκριες 2026, λίστα με καρναβάλια

Ακολουθεί συγκεντρωτικός οδηγός με τα σημαντικότερα καρναβάλια, παρελάσεις και αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Ελλάδα με βασικές ημερομηνίες για το τι να περιμένεις. Ενας οδηγός ιδανικός για να οργανώσεις ταξίδι ή συμμετοχή στις Αποκριάτικες γιορτές ανά την Ελλάδα. Πατρινό Καρναβάλι

Το μεγαλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας με μεγάλες παρελάσεις, πολύχρωμα άρματα, μουσική και παιχνίδια βρίσκεται στην κορύφωσή του. Οι κεντρικές εκδηλώσεις κορυφώνονται με Μεγάλη Παρέλαση: Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 ενώ δημοφιλής είναι η νυχτερινή Παρέλαση το Σάββατο 21 και παραδοσιακή καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου στο τέλος.

Αποκριάτικες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στην Πάτρα, ωστόσο θα πρέπει να έχετε μεριμνήσει για δωμάτιο αρκετά νωρίτερα. Οσοι βρεθείτε το προσεχές Σαββατοκύριακο, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 11:00 Παρέλαση Καρναβαλιού των Μικρών 2026 (Αφετηρία: Πλατεία Ομονοίας ,διαδρομή : Γούναρη-Κορίνθου-Περιμετρικά Πλατείας Γεωργίου -Κορίνθου, κατάληξη: Κορίνθου & Κολοκοτρώνη)

20:30 Χορός Δημάρχου που διοργανώνεται από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, αφιερωμένος στα παιδιά ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» και ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Άμπετ Χασμάν» (στο κέντρο Ιφιγένεια )

19:00 Κρυμμένος Θησαυρός – « Παράδοση σακούλας» (κέντρο πολιτισμού « Σκιές και Μάσκες» – Παλαιά Σφαγεία). Κρυμμένος Θησαυρός – Εύρεση θησαυρού Καρναβάλι Ξάνθης, Θρακικές Λαογραφικές Εορτές

Στην Ξάνθη πραγματοποιείται ένα από τα σημαντικότερα αποκριάτικα καρναβάλια της Βόρειας Ελλάδας. Περιλαμβάνει παρελάσεις με άρματα και χορευτικά group παραδοσιακές εκδηλώσεις στη μουσική και λαογραφία. Οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές αποτελούν έναν θεσμό με βαθιές ρίζες, που δεν αντιμετωπίζει την παράδοση ως κάτι στατικό, αλλά ως ζωντανό και εξελισσόμενο κομμάτι της κοινωνικής ζωής. Μέσα από δεκάδες εκδηλώσεις, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, δρώμενα, συναυλίες, λαογραφικές δράσεις, παιδικές εκδηλώσεις και κορυφαία αποκριάτικα γεγονότα, η Ξάνθη αναδεικνύει τη συλλογική της ταυτότητα και ενισχύει την πολιτιστική της εξωστρέφεια σε πανελλήνιο επίπεδο. Αποκορύφωμα η αποκριάτικη παρέλαση την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με παρουσιαστή τον ηθοποιό Μελέτη Ηλία και βασίλισσα του Καρναβαλιού την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Αποκριά 2026 στη Θεσσαλονίκη, παρέλαση καρναβαλιστών

Για τρίτη σερί χρονιά θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μία μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Καρναβάλι Θεσσαλονίκης». Περίπου τριάντα ομάδες μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών θα ξεχυθούν και θα χρωματίσουν τους δρόμους, σκορπώντας χαμόγελα με τις αποκριάτικες αμφιέσεις τους. Οι «Φλίνστοουνς», οι «Τράπερς», τα «ΕMoji», τα «Τραπουλόχαρτα» είναι μεταξύ των ομάδων που θα πάρουν μέρος στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Η παρέλαση, που θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα, θα διασχίσει τις οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και μέσω της Μητροπόλεως θα καταλήξει στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί όπου ο δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει ένα μεγάλο πάρτι. Στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή θα ανέβει στις 7 το απόγευμα ο Τόνι Σφήνος, σε μία μουσική αναδρομή στις μελωδίες των δεκαετιών του '60, του '70, του '80 αλλά και του σήμερα, με μείγμα από παλιές αγαπημένες και σύγχρονες επιτυχίες. Μαζί του θα είναι η Antonella Cuellar και η μπάντα του the Playmates, ενώ αμέσως μετά την σκυτάλη θα πάρουν djs που θα κρατήσουν τον καρναβαλικό ρυθμό μέχρι αργά το βράδυ. Το Θαλασσινό Καρναβάλι Χαλκίδας 2026

Σχεδόν μία ώρα από την Αθήνα πραγματοποιείται ένα από τα πιο ωραία και ιδιαίτερα καρναβάλια με τη θαλασσινή παρέλαση στα στενά του Ευρίπου. Ακόμα και σε ημερήσια βόλτα, αυτή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου η παραλία της Χαλκίδας γεμίζει αποκριάτικο ρυθμό, χρώμα και ελληνική παράδοση. Τρεις ορχήστρες συναντιούνται στο Στρογγυλό με Πολιτιστικούς Συλλόγους της πόλης και «στήνουν» ένα μεγάλο ελληνικό γλέντι, με μουσικές, έθιμα και αποκριάτικα δρώμενα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου προγραμματίζεται η μεγάλη τελετή λήξης με τίτλο «Ο Εύριπος…από ψηλά» με ραντεβού στις 19:00

Ο πρωταγωνιστής της Χαλκίδας, ξακουστός Εύριπος, υποδέχεται θαλάσσια αποκριάτικα άρματα, με 400 drones να κάνουν την εμφάνισή τους και να δίνουν μια φαντασμαγορική sky παράσταση. Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος παραδίνεται στις φλόγες του μέσα στη θάλασσα, ξορκίζοντας κάθε κακό, με το πλήθος των πυροτεχνημάτων να παίρνουν σειρά και να φωτίζουν τον ουρανό όλη της πόλης. Μετά τον Βασιλιά Καρνάβαλο, η σκηνή παίρνει «φωτιά», με την Αναστασία.