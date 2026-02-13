Απόκριες 2026: Η λίστα με τα καρναβάλια και τις παρελάσεις σε όλη την Ελλάδα

Από την Πάτρα μέχρι τη Νάουσα και από το Ρέθυμνο ως την Ξάνθη, πόλεις και χωριά φορούν τα γιορτινά τους και μετατρέπονται σε μια μεγάλη σκηνή κεφιού και δημιουργικότητας.
Οι Απόκριες στην Ελλάδα είναι μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής γιορτής αφού σε κάθε γωνιά της χώρας, το γλέντι έχει το δικό του ξεχωριστό ύφος.
Από την Πάτρα μέχρι τη Νάουσα και από το Ρέθυμνο ως την Ξάνθη, πόλεις και χωριά φορούν τα γιορτινά τους και μετατρέπονται σε μια μεγάλη σκηνή κεφιού και δημιουργικότητας. Άρματα με καυστικό χιούμορ, εντυπωσιακές στολές, παραδοσιακά δρώμενα και χιλιάδες καρναβαλιστές και αύξηση στον τουρισμό αυτές τις ημέρες, συνθέτουν ένα μοναδικό μωσαϊκό εκδηλώσεων που ενώνει το παρελθόν με το παρόν.
Απόκριες 2026, λίστα με καρναβάλια
Ακολουθεί συγκεντρωτικός οδηγός με τα σημαντικότερα καρναβάλια, παρελάσεις και αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Ελλάδα με βασικές ημερομηνίες για το τι να περιμένεις. Ενας οδηγός ιδανικός για να οργανώσεις ταξίδι ή συμμετοχή στις Αποκριάτικες γιορτές ανά την Ελλάδα.
Πατρινό Καρναβάλι
Το μεγαλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας με μεγάλες παρελάσεις, πολύχρωμα άρματα, μουσική και παιχνίδια βρίσκεται στην κορύφωσή του.
Οι κεντρικές εκδηλώσεις κορυφώνονται με Μεγάλη Παρέλαση: Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 ενώ δημοφιλής είναι η νυχτερινή Παρέλαση το Σάββατο 21 και παραδοσιακή καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου στο τέλος.
Αποκριάτικες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στην Πάτρα, ωστόσο θα πρέπει να έχετε μεριμνήσει για δωμάτιο αρκετά νωρίτερα. Οσοι βρεθείτε το προσεχές Σαββατοκύριακο, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
11:00 Παρέλαση Καρναβαλιού των Μικρών 2026 (Αφετηρία: Πλατεία Ομονοίας ,διαδρομή : Γούναρη-Κορίνθου-Περιμετρικά Πλατείας Γεωργίου -Κορίνθου, κατάληξη: Κορίνθου & Κολοκοτρώνη)
20:30 Χορός Δημάρχου που διοργανώνεται από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, αφιερωμένος στα παιδιά ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» και ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Άμπετ Χασμάν» (στο κέντρο Ιφιγένεια )
19:00 Κρυμμένος Θησαυρός – « Παράδοση σακούλας» (κέντρο πολιτισμού « Σκιές και Μάσκες» – Παλαιά Σφαγεία). Κρυμμένος Θησαυρός – Εύρεση θησαυρού
Καρναβάλι Ξάνθης, Θρακικές Λαογραφικές Εορτές
Στην Ξάνθη πραγματοποιείται ένα από τα σημαντικότερα αποκριάτικα καρναβάλια της Βόρειας Ελλάδας. Περιλαμβάνει παρελάσεις με άρματα και χορευτικά group παραδοσιακές εκδηλώσεις στη μουσική και λαογραφία.
Οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές αποτελούν έναν θεσμό με βαθιές ρίζες, που δεν αντιμετωπίζει την παράδοση ως κάτι στατικό, αλλά ως ζωντανό και εξελισσόμενο κομμάτι της κοινωνικής ζωής. Μέσα από δεκάδες εκδηλώσεις, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, δρώμενα, συναυλίες, λαογραφικές δράσεις, παιδικές εκδηλώσεις και κορυφαία αποκριάτικα γεγονότα, η Ξάνθη αναδεικνύει τη συλλογική της ταυτότητα και ενισχύει την πολιτιστική της εξωστρέφεια σε πανελλήνιο επίπεδο.
Αποκορύφωμα η αποκριάτικη παρέλαση την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με παρουσιαστή τον ηθοποιό Μελέτη Ηλία και βασίλισσα του Καρναβαλιού την Ειρήνη Παπαδοπούλου.
Αποκριά 2026 στη Θεσσαλονίκη, παρέλαση καρναβαλιστών
Για τρίτη σερί χρονιά θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μία μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Καρναβάλι Θεσσαλονίκης». Περίπου τριάντα ομάδες μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών θα ξεχυθούν και θα χρωματίσουν τους δρόμους, σκορπώντας χαμόγελα με τις αποκριάτικες αμφιέσεις τους.
Οι «Φλίνστοουνς», οι «Τράπερς», τα «ΕMoji», τα «Τραπουλόχαρτα» είναι μεταξύ των ομάδων που θα πάρουν μέρος στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Η παρέλαση, που θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα, θα διασχίσει τις οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και μέσω της Μητροπόλεως θα καταλήξει στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί όπου ο δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει ένα μεγάλο πάρτι.
Στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή θα ανέβει στις 7 το απόγευμα ο Τόνι Σφήνος, σε μία μουσική αναδρομή στις μελωδίες των δεκαετιών του '60, του '70, του '80 αλλά και του σήμερα, με μείγμα από παλιές αγαπημένες και σύγχρονες επιτυχίες. Μαζί του θα είναι η Antonella Cuellar και η μπάντα του the Playmates, ενώ αμέσως μετά την σκυτάλη θα πάρουν djs που θα κρατήσουν τον καρναβαλικό ρυθμό μέχρι αργά το βράδυ.
Το Θαλασσινό Καρναβάλι Χαλκίδας 2026
Σχεδόν μία ώρα από την Αθήνα πραγματοποιείται ένα από τα πιο ωραία και ιδιαίτερα καρναβάλια με τη θαλασσινή παρέλαση στα στενά του Ευρίπου.
Ακόμα και σε ημερήσια βόλτα, αυτή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου η παραλία της Χαλκίδας γεμίζει αποκριάτικο ρυθμό, χρώμα και ελληνική παράδοση. Τρεις ορχήστρες συναντιούνται στο Στρογγυλό με Πολιτιστικούς Συλλόγους της πόλης και «στήνουν» ένα μεγάλο ελληνικό γλέντι, με μουσικές, έθιμα και αποκριάτικα δρώμενα από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου προγραμματίζεται η μεγάλη τελετή λήξης με τίτλο «Ο Εύριπος…από ψηλά» με ραντεβού στις 19:00
Ο πρωταγωνιστής της Χαλκίδας, ξακουστός Εύριπος, υποδέχεται θαλάσσια αποκριάτικα άρματα, με 400 drones να κάνουν την εμφάνισή τους και να δίνουν μια φαντασμαγορική sky παράσταση. Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος παραδίνεται στις φλόγες του μέσα στη θάλασσα, ξορκίζοντας κάθε κακό, με το πλήθος των πυροτεχνημάτων να παίρνουν σειρά και να φωτίζουν τον ουρανό όλη της πόλης. Μετά τον Βασιλιά Καρνάβαλο, η σκηνή παίρνει «φωτιά», με την Αναστασία.
Αλευρομουτζουρώματα στο Γαλαξίδι
Το έθιμο του Αλευρομουτζουρώματος στο Γαλαξίδι παραμένει αναλλοίωτο στο χρόνο και αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, που κάθε χρόνο συμμετέχουν ενεργά, με κέφι και χαρά.
Το Αλευρομουτζούρωμα θα διεξαχθεί και φέτος στο Γαλαξίδι στις 23 Φεβρουαρίου. Η ιστορία του εθίμου έχει τις ρίζες του στα βάθη των αιώνων, πιθανότατα στη Βυζαντινή περίοδο κατά την οποία οι παλιάτσοι των ιπποδρόμων έβαφαν τα πρόσωπά τους.
Απόκριες 2026 στην Αθήνα
Τα παιδιά δίνουν τον ρυθμό της Αποκριάς στην Αθήνα. Οι απίθανοι μικροί μασκαράδες είναι οι πρωταγωνιστές του καρναβαλιού. Η πόλη της Αθήνας τούς υποδέχεται σε χώρους πολιτισμού και στις γειτονιές της για να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν την παράδοση, τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη διασκέδαση, αλλά και για να ξεφαντώσουν σε ξέφρενα αποκριάτικα πάρτι. Τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, η Πινακοθήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας και οι Βιβλιοθήκες του Δήμου Αθηναίων διοργανώνουν ξεχωριστές παιδικές αποκριάτικες δράσεις: εικαστικά προγράμματα, δημιουργικά εργαστήρια, θέατρο για όλη την οικογένεια, κ.α..
Παράλληλα, σε πλατείες και πάρκα όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων θα πραγματοποιηθούν παιδικές αποκριάτικες γιορτές με μουσική, χορό, face painting, μπαλονοκατασκευές και γαϊτανάκια. Και βέβαια, τα παιδιά δίνουν το καθιερωμένο ραντεβού τους στο Ζάππειο, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 11:00, όπου θα ξεφαντώσουν στην πιο πολύχρωμη αποκριάτικη γιορτή, «Το καρναβάλι του κόσμου», με πολλή μουσική, χορό, ξυλοπόδαρους, παιχνίδια, face painting, μπαλονοκατασκευές, κινέζικο δράκο και πολλές εκπλήξεις.
Μουσική σε όλες τις γειτονιές
Η μουσική κυριαρχεί στην πόλη καθ΄ όλη τη διάρκεια της Αποκριάς. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα, η Big Band και το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων δίνουν ραντεβού με το κοινό σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Μουσικά σύνολα κρουστών θα πλημμυρίσουν τους δρόμους με καρναβαλικούς ρυθμούς, ενώ παραδοσιακά σχήματα με νταούλια, κλαρίνο, βιολί και ακορντεόν θα συνοδεύσουν τις εθιμικές διαδρομές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ειδικές συναυλίες με αποκριάτικα και σκωπτικά τραγούδια, καθώς και ζακυνθινές καντάδες που θα μας ταξιδέψουν σε άλλες εποχές.
Αποκριάτικη ελληνική παράδοση
Πολιτιστικοί σύλλογοι και ενώσεις απανταχού Ελλήνων θα αναβιώσουν έθιμα από κάθε γωνιά της Ελλάδας: τους Κορδελάτους της Νάξου, το Γάμο του Φλάμπουρα των Σαρακατσαναίων, παραδοσιακούς χορούς και πολλά άλλα. Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» θα φιλοξενείται έως τις 19 Απριλίου η έκθεση ζωγραφικής «Πάμε σαν άλλοτε…», που αναβιώνει με νοσταλγία τη ζωή στις πλακιώτικες ταβέρνες και τις γειτονιές της Παλιάς Αθήνας.
Κυριακή της Αποκριάς στο κέντρο της πόλης
Η Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αποτελεί την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων της Αθηναϊκής Αποκριάς. Αποχαιρετούμε το καρναβάλι με μια μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση που θα καταλήξει σε ένα εκπληκτικό πάρτι, μία συνδιοργάνωση του Δήμου Αθηναίων και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 17:00 από την Πλατεία Συντάγματος. Καρναβαλιστές, χορευτικά δρώμενα και μπάντες κρουστών θα διασχίσουν την Ερμού και την Αιόλου με προορισμό την Πλατεία Κοτζιά, όπου στις 19:00 θα ξεδιπλωθεί ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με ζωντανή μουσική και οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά. Την έναρξη της παρέλασης θα ντύσει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ καθ’ όλη της διάρκειά της τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira, Global Daoulia, ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος» και η Ελληνική ομάδα Cheerleaders θα κρατούν δυνατό το ρυθμό. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λάμψη 92,3 θα εκπέμπει ζωντανά και ο Athens DeeJay 95,2 θα μεταδίδει καρναβαλικούς ρυθμούς.
Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο Φιλοπάππου
Την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, ο Λόφος Φιλοπάππου αποτελεί διαχρονικό σημείο συνάντησης για τα ελληνικά Κούλουμα και το πέταγμα του χαρταετού. Κάτω από τον πολύχρωμο αττικό ουρανό, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων με τις μελωδίες της θα υποδέχεται το κοινό από τις 11:00 το πρωί. Στις 11:30 θα ακολουθήσει νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Οικονομίδη.
Καρναβάλι Ρεθύμνου
Ένα από τα μεγαλύτερα καρναβάλια της Κρήτης με πολύχρωμες παρελάσεις και μουσικές ομάδες.
Παιδική παρέλαση & βραδινή παρέλαση: 21 Φεβρουαρίου η μεγάλη Παρέλαση πραγματοποιείται στις 22 Φεβρουαρίου με άρματα και πυροτεχνήματα).
Κουδουνοφόροι στον Σοχό
Στον Σοχό του Λαγκαδά, οι Κουδουνοφόροι έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους. Την Κυριακή, 15 του μήνα, στην κεντρική πλατεία θα στηθεί ένα μεγάλο γλέντι με παραδοσιακούς χορούς και δρώμενα της Μακεδονίας, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και συνοδεία ζωντανής ορχήστρας.
Ωστόσο, το αποκορύφωμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων θα έρθει το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας και περιλαμβάνει δρώμενα όπως η «Ρούμπα», δηλαδή η μεταφορά του νυφικού από το σπίτι του γαμπρού στο σπίτι της νύφης συνοδεία παραδοσιακής μουσικής, γλέντι με καθαρτήρια φωτιά («Ζάπους), το «Προσταβάνι», με το οποίο οι νέοι ζητούν τη συγχώρεση από τους παλαιότερους, προσφέροντας πορτοκάλια και ο «Γάμος της Αράπκας».
Την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, στον Σοχό δεσπόζει η παρουσίαση Κουδουνοφόρων «Μεριού», μικρά και μεγάλα καρναβάλια αναβιώνουν το εμβληματικό διονυσιακό έθιμο του Σοχού με προβιές και κουδούνια, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα εξαγνισμού και αναγέννησης της φύσης.
Σκυριανό Καρναβάλι 2026
Ευκαιρία για χειμερινή απόδραση στο νησί της Σκύρου.
Βασικό έθιμο της Σκυριανής Αποκριάς είναι το έθιμο του Γέρου και της Κορέλας που έχει διονυσιακή προέλευση και επαναλαμβάνεται κάθε Σαββατοκύριακο, έως το τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς. Μεταμφιεσμένοι με κουδούνια διασχίζουν τα σοκάκια της πόλης, είναι οι λεγόμενοι "Γέροι" που φορούν μία μαύρη μαλλιαρή κάπα και μία μάσκα με δέρμα από κατσίκι. Η Κορέλα είναι άντρας και φοράει παραδοσιακή γυναικεία στολή, ενώ κρύβει το πρόσωπο του με μάσκα. Ο Φράγκος φοράει ένα Ευρωπαϊκό παντελόνι και έχει κρεμασμένο πίσω του ένα μεγάλο κουδούνι.
Αποκορύφωμα του Σκυριανού καρναβαλιού είναι το έθιμο της τράτας όπου την τελευταία Κυριακή της αποκριάς φέρνουν μία τράτα στην πλατεία και σατιρίζουν την επικαιρότητα λέγοντας στιχάκια.
«Νάουσα-Αποκριά 2026»
Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στη Νάουσα, έχουν ως επίκεντρο το δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες» που πραγματοποιείται την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με το «προσκύνημα». Τα μπουλούκια παίρνουν διαδοχικά την άδεια από τον Δήμαρχο και ακολουθεί η καθορισμένη διαδρομή τους στην πόλη και την Πλατεία Αλωνίων για το βγάλσιμο του «πρόσωπου», ένας χορός με τη συμμετοχή όλου του κόσμου. Ακολουθούμε τα μπουλούκια στο πιο συγκινητικό μέρος του εθίμου από τα Αλώνια στον στραβό πλάτανο όπου τα παιδιά και οι συνοδοί των μπουλουκιών τραγουδούν τις παραδοσιακές πατινάδες.
Στην πόλη πραγματοποιούνται καθημερινά δρώμενα, τα οποία κορυφώνονται την Καθαρά Δευτέρα.
