Ρούτσι για Άγνωστο Στρατιώτη: Τα ονόματα θα παραμείνουν μέχρι τη δικαίωση

Αν η κυβέρνηση σβήσει τα ονόματα των νεκρών στα Τέμπη από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα υπάρξει μεγάλη οργή του κόσμου δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN.

Παράλληλα ο πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη, προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος για νεκρούς, αν σβηστούν τα ονόματα.

Ειδικότερα, ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας για την απόφαση των συγγενών αλλά και των απλών πολιτών να βρίσκονται στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, έκανε λόγο για «μία πράξη αντίστασης καθώς αρνούμαστε την απόφαση της κυβέρνησης».

Όπως είπε, «θα είμαστε εκεί έξω απέναντί τους και θα συνεχίσουμε ώστε τα ονόματα να είναι εκεί στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει κυβέρνηση με αυτή την κίνηση, τι προσπαθεί να δείξει.

Εμείς θα είμαστε εκεί κάθε μέρα θα γράφουμε τα ονόματα. Δεν θα φύγουμε από εκεί μέχρι να έρθει η δικαίωση για τα παιδιά μας. Προκαλούν και εμάς τους συγγενείς και τον απλό πολίτη».

Συνεχίζοντας, ο Πάνος Ρούτσι σχολίασε ότι η κυβέρνηση με την επίμαχη τροπολογία «δείχνει ότι αυτό που έκανα επί 23 μέρες τους έχει ταράξει τα νερά, απλώς κάνουν κάθε μέρα κωλοτούμπες. Το μόνο που ζητάμε είναι να βρούμε το αυτονόητο ώστε να μάθουμε την αλήθεια και να δικαιωθούμε. Τα ονόματα θα παραμείνουν μέχρι τη δικαίωση».

Παράλληλα ο Πάνος Ρούτσι έστειλε το μήνυμα ότι θα είναι τόσο αυτός όσο ο υπόλοιπος κόσμος σε «επιφυλακή κάθε μέρα για να τα βάφουμε. Αν με πιάσουν ας με βάλουν μέσα, δεν φοβάμαι κανέναν. Είμαστε αποφασισμένοι. Όπως το πάνε θα έχουμε θύματα, θα έχουμε πόλεμο. Πρέπει να το ξανασκεφτούν γιατί εμείς δεν κάνουμε πίσω».

Καταλήγοντας, ο πατέρας του Ντένις τόνισε ότι «θέλουν να ξεχάσουν τα Τέμπη, είναι προσωπικό πια το ζήτημα. Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, θα παραμείνουν εκεί μέχρι να έρθει η Δικαιοσύνη. Αν προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη οργή του κόσμου. Εύχομαι να μην βγω αληθινός».