Ρούτσι για Άγνωστο Στρατιώτη: Τα ονόματα θα παραμείνουν μέχρι τη δικαίωση

Τι είπε ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή
Αν η κυβέρνηση σβήσει τα ονόματα των νεκρών στα Τέμπη από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα υπάρξει μεγάλη οργή του κόσμου δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN.
Παράλληλα ο πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη, προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος για νεκρούς, αν σβηστούν τα ονόματα.
Ειδικότερα, ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας για την απόφαση των συγγενών αλλά και των απλών πολιτών να βρίσκονται στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, έκανε λόγο για «μία πράξη αντίστασης καθώς αρνούμαστε την απόφαση της κυβέρνησης».
Όπως είπε, «θα είμαστε εκεί έξω απέναντί τους και θα συνεχίσουμε ώστε τα ονόματα να είναι εκεί στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει κυβέρνηση με αυτή την κίνηση, τι προσπαθεί να δείξει.
Εμείς θα είμαστε εκεί κάθε μέρα θα γράφουμε τα ονόματα. Δεν θα φύγουμε από εκεί μέχρι να έρθει η δικαίωση για τα παιδιά μας. Προκαλούν και εμάς τους συγγενείς και τον απλό πολίτη».
Συνεχίζοντας, ο Πάνος Ρούτσι σχολίασε ότι η κυβέρνηση με την επίμαχη τροπολογία «δείχνει ότι αυτό που έκανα επί 23 μέρες τους έχει ταράξει τα νερά, απλώς κάνουν κάθε μέρα κωλοτούμπες. Το μόνο που ζητάμε είναι να βρούμε το αυτονόητο ώστε να μάθουμε την αλήθεια και να δικαιωθούμε. Τα ονόματα θα παραμείνουν μέχρι τη δικαίωση».
Παράλληλα ο Πάνος Ρούτσι έστειλε το μήνυμα ότι θα είναι τόσο αυτός όσο ο υπόλοιπος κόσμος σε «επιφυλακή κάθε μέρα για να τα βάφουμε. Αν με πιάσουν ας με βάλουν μέσα, δεν φοβάμαι κανέναν. Είμαστε αποφασισμένοι. Όπως το πάνε θα έχουμε θύματα, θα έχουμε πόλεμο. Πρέπει να το ξανασκεφτούν γιατί εμείς δεν κάνουμε πίσω».
Καταλήγοντας, ο πατέρας του Ντένις τόνισε ότι «θέλουν να ξεχάσουν τα Τέμπη, είναι προσωπικό πια το ζήτημα. Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, θα παραμείνουν εκεί μέχρι να έρθει η Δικαιοσύνη. Αν προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη οργή του κόσμου. Εύχομαι να μην βγω αληθινός».
Εντός της ημέρας η τροπολογία
Εντός της ημέρας (20/10) αναμένεται να κατατεθεί η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρύθμιση «θα περιγράφει συγκεκριμένες ενέργειες που θα απαγορεύονται αναφορικά με το μνημείο», ενώ «θα απαγορεύονται και τα γκράφιτι και τα σπρέι και τα πανό».
«Θα λυθούν όλες οι απορίες. Από τη στιγμή που ψηφιστεί, θα αποτελεί νόμο του κράτους, και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι αλά καρτ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «θα επιτρέπονται μόνο πράξεις σεβασμού για τους ήρωες του έθνους».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ακόμη πως «οι Aρχές θα οφείλουν να εφαρμόσουν τον νόμο» και πρόσθεσε ότι «το ερώτημα προς τα κόμματα θα είναι ένα: συμφωνούν να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, ναι ή όχι;». Παράλληλα, επεσήμανε πως «δεν θα μπούμε στη διαδικασία μιας στείρας αντιπαράθεσης και μιας άχαρης προσπάθειας σύγκρισης, να βάλουμε στο ζύγι την τιμή και τη μνήμη των ηρώων του έθνους με ένα τραγικό δυστύχημα και τα θύματα μιας τραγωδίας».
«Αν δεν υπάρξει δικαίωση, θα κάνουμε όλοι απεργία πείνας»
Ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, μίλησε στο OPEN και την εκπομπή «10 Παντού», δηλώνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα για δικαίωση.
«Θα πάμε όσες φορές χρειαστεί να βάψουμε τα ονόματα, μέχρι τη δικαίωση. Δεν υπάρχει δικαίωση. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση υψώνει τοίχους σε όλα αυτά που ζητάμε», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, «αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι να ξεχαστεί το έγκλημα των Τεμπών. Να μην περνάνε επισκέπτες που διαβάζουν και ρωτάνε. Θέλει να εξαφανίσει τα λάθη που έχει κάνει. Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε».
Ο ίδιος σημείωσε ότι «το σημείο όπου έχουμε βάλει αυτό το πρόχειρο μνημείο, εφόσον υπάρξει δικαίωση, βεβαίως θα σβήσει από μόνο του. Αν δεν υπάρξει, αυτό είναι μια μορφή διαμαρτυρίας. Μπορεί να έχουμε κι άλλες».
Κλείνοντας, αποκάλυψε: «Αν δεν υπάρξει δικαίωση, θα κάνουμε όλοι απεργία πείνας κι ας έρθουν να μας διώξουν. Αφού η κυβέρνηση θέλει να θυσιάζει ανθρώπους... Δεν θα πάμε σε μια δίκη ρουτίνας. Τι άλλο να κάνουμε;».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr