Βρετανικό Μουσείο: Πώς τα Γλυπτά του Παρθενώνα κατέληξαν... ντεκόρ - Τι είναι το «Pink Ball» που προκάλεσε σάλο

Η επίμαχη φωτογραφία πιθανόν να αφαιρέθηκε στη συνέχεια από τον λογαριασμό Instagram όπου είχε αναρτηθεί
Το περασμένο Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, το Βρετανικό Μουσείο φιλοξένησε για πρώτη φορά το «Pink Ball», μια πολυτελή φιλανθρωπική εκδήλωση (fundraiser), με δείπνο υψηλής κοινωνίας και ροζ διακόσμηση.
Το γεγονός πραγματοποιήθηκε στην περίφημη αίθουσα Ντιουβίν, ακριβώς μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, μετατρέποντας τον ιστορικό χώρο σε σκηνικό για μια λαμπερή βραδιά.
Περίπου 800 καλεσμένοι συμμετείχαν στο event, πληρώνοντας κατ’ ελάχιστον 2.000 λίρες ο καθένας για τη θέση τους στο πολυτελές δείπνο.
Μοναδική φωτογραφία από τη βραδιά δημοσιεύθηκε στην Evening Standard και ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, για την αμφιλεγόμενη επιλογή του Μουσείου να χρησιμοποιήσει τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως φόντο κοινωνικής εκδήλωσης.
Η βραδιά «Pink Ball» και οι αντιδράσεις
Σημειώνεται πως αν και σε μικρότερη κλίμακα, το «Pink Ball» παρομοιάστηκε από τα βρετανικά μέσα παρομοίασαν με το αμερικανικό Met Gala. Μεταξύ των καλεσμένων, βρέθηκαν διάσημα πρόσωπα όπως πολιτικοί, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και σταρ, από τον Μικ Τζάγκερ μέχρι τη Μάγια Τζάμα. Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι στην εκδήλωσε παρευρέθηκε και ο Εντ Βέιζι, επικεφαλής της καμπάνιας Parthenon Project για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
Η επίμαχη φωτογραφία που προκάλεσε σάλο, πιθανόν να αφαιρέθηκε στη συνέχεια από τον λογαριασμό Instagram όπου είχε αναρτηθεί, για να αποφευχθούν και άλλες αντιδράσεις. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως στα διεθνή φωτογραφικά πρακτορεία (Getty Images, Rex/Shutterstock) δεν υπάρχει επίσημο καρέ από την επίμαχη αίθουσα.
Τη βραδιά-σκάνδαλο παρουσίασε το ο British Museum παρουσίασε ως «fundraiser», δηλαδή ως μια εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων, προκειμένου να ενισχυθούν τα διεθνή προγράμματα του μουσείου και οι συνεργασίες σε μια περίοδο που η κρατική χρηματοδότηση για τις τέχνες στη Βρετανία σημειώνει ραγδαία μείωση. Έτσι, κάτω από το γυάλινο θόλο και μέσα στις αίθουσες με τα σπουδαιότερα εκθέματα, στήθηκαν τραπέζια με πολυτελή μενού, ζωντανή μουσική και λαμπερά ντεκόρ σε ροζ αποχρώσεις.
Οι 2.000 λίρες αποτελούσαν εισιτήριο για την πρόσβαση σε δείπνο με θέα τα Γλυπτά του Παρθενώνα, συναυλία της Anoushka Shankar και σιωπηλή δημοπρασία.
Καθώς η Αθήνα διεκδικεί εδώ και δεκαετίες την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα, και την ώρα που βρίσκεται σε «προχωρημένες» συνομιλίες με το Βρετανικό Μουσείο για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, η επιλογή του Βρετανικού Μουσείου να χρησιμοποιήσει την αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά, για το δείπνο υψηλής κοινωνίας προκαλεί πολλά ερωτήματα. Παράλληλα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά. Υπενθυμίζεται ότι εν λόγω αίθουσα είχε αξιοποιηθεί και τον Φεβρουάριο του 2024 για επίδειξη μόδας στο πλαίσιο της London Fashion Week, γεγονός που είχε προκαλέσει τότε την έντονη αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού.
Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: Δεν εγκρίθηκε το ψήφισμα για τον Ανδρέα Αποσκίτη - Έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση
Παραμένει στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε αναίσθητο σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο
Ναύπακτος: Δημοτικό όχημα έπεσε σε γκρεμό - Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr