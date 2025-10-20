Βρετανικό Μουσείο: Πώς τα Γλυπτά του Παρθενώνα κατέληξαν... ντεκόρ - Τι είναι το «Pink Ball» που προκάλεσε σάλο

Το περασμένο Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, το Βρετανικό Μουσείο φιλοξένησε για πρώτη φορά το «Pink Ball», μια πολυτελή φιλανθρωπική εκδήλωση (fundraiser), με δείπνο υψηλής κοινωνίας και ροζ διακόσμηση.

Το γεγονός πραγματοποιήθηκε στην περίφημη αίθουσα Ντιουβίν, ακριβώς μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, μετατρέποντας τον ιστορικό χώρο σε σκηνικό για μια λαμπερή βραδιά.

Περίπου 800 καλεσμένοι συμμετείχαν στο event, πληρώνοντας κατ’ ελάχιστον 2.000 λίρες ο καθένας για τη θέση τους στο πολυτελές δείπνο.

Μοναδική φωτογραφία από τη βραδιά δημοσιεύθηκε στην Evening Standard και ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, για την αμφιλεγόμενη επιλογή του Μουσείου να χρησιμοποιήσει τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως φόντο κοινωνικής εκδήλωσης.

Η βραδιά «Pink Ball» και οι αντιδράσεις

Σημειώνεται πως αν και σε μικρότερη κλίμακα, το «Pink Ball» παρομοιάστηκε από τα βρετανικά μέσα παρομοίασαν με το αμερικανικό Met Gala. Μεταξύ των καλεσμένων, βρέθηκαν διάσημα πρόσωπα όπως πολιτικοί, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και σταρ, από τον Μικ Τζάγκερ μέχρι τη Μάγια Τζάμα. Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι στην εκδήλωσε παρευρέθηκε και ο Εντ Βέιζι, επικεφαλής της καμπάνιας Parthenon Project για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.