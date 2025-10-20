Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: Δεν εγκρίθηκε το ψήφισμα για τον Ανδρέα Αποσκίτη - Έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση

Η αναγνώριση της προσφοράς ενός ενεργού πολίτη, του Ανδρέα Αποσκίτη, εξελίχθηκε σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων.

Η πρόταση της αντιπολίτευσης για την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα, ο οποίος αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην ανάδειξη προβλημάτων και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της δημοτικής αρχής.

Η αντιπολίτευση ζήτησε την έκδοση συλλυπητήριας ανακοίνωσης, την καθιέρωση «Έπαινου Ανδρέας Αποσκίτης» για ενεργούς πολίτες και την αποκατάσταση της δυνατότητας σχολιασμού στις επίσημες σελίδες του Δήμου στα κοινωνικά δίκτυα — ένα πεδίο από το οποίο ο Αποσκίτης είχε αποκλειστεί, λόγω των συχνών και οξυδερκών παρεμβάσεών του.

Στην εισήγησή του, ο δημοτικός σύμβουλος Πέτρος Ψωμάς χαρακτήρισε τον Ανδρέα Αποσκίτη «ανιδιοτελή εργάτη της πόλης», επισημαίνοντας ότι η δημοφιλής του σελίδα «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται» συγκέντρωνε περίπου 24.000 ακολούθους και είχε συμβάλει στην επίλυση πολλών τοπικών ζητημάτων.

Ανάλογες τοποθετήσεις έγιναν από τον Φίλιππο Οικονόμου και τον Βασίλη Αϊβαλή, που υπογράμμισαν τη σημασία της ανεξάρτητης δράσης πολιτών και τη διαχρονική αξία της αναγνώρισης προσφοράς, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφωνιών.

Ωστόσο, η δημοτική αρχή δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας, επιλέγοντας να μην συμμετάσχει στη συζήτηση. Τελικώς, 21 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου Κώστα Πελετίδη καταψήφισαν την πρόταση, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των υπολοίπων παρατάξεων.

Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, δικαιολόγησε την καταψήφιση και δήλωσε πως «η δημοτική Αρχή σέβεται την επιθυμία της οικογένειας που δεν επιθυμεί τιμές» και ότι «η αντιπολιτευτική στάση ενός πολίτη δεν αποτελεί στοιχείο απόδοσης τιμής».

Μάλιστα ο Πέτρος Ψωμάς σε αναρτησή του σχολιάζοντας το θέμα αναφέρει:

" ΑΚΡΑΙΟ ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ!

Ήμουν μέσα, ήμουν εισηγητής, ήμουν περίεργος για την αντίδραση τους.

Ο "κυνισμός" είναι η πιο ήπια λέξη για μια τέτοια αντιμετώπιση.

Ασύλληπτη απανθρωπιά, σήμερα! Όχι μόνο στο θέμα "Αποσκίτη"...

Τι ζούμε; Πόσα κόκκαλα τρίζουν (και) σήμερα; Γιατί, Πάτρα μου, γιατί;"