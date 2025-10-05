Πάτρα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο η μετα θάνατον απόδοση τιμών στον Ανδρέα Αποσκίτη

Με υπογραφές όλων των δημοτικών συμβούλων των τριών αντιπολιτευόμενων δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Πατρέων θα εισαχθεί και θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο θάνατος του Ανδρέα Αποσκίτη και η απόδοση τιμών της πόλης μετά θάνατον.

Στην ειδική συνεδρίαση θα κατατεθούν προτάσεις για δράσεις σχετικές με την εικόνα πόλης, στη μνήμη αυτού του ενεργού πολίτη που ασχολήθηκε τόσο πολύ με την Πάτρα τα τελευταία χρόνια μέσα από την διαδικτυακή σελίδα «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται».

Η πρωτοβουλία ανήκει στην δημοτική παράταξη σπιράλ, καθώς η δημοτική αρχή και η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης δεν ασχολήθηκαν με την απώλεια του συγκεκριμένου συνδημότη που τόσα πολλά προσέφερε στην καταγραφή αλλά και την επίλυση σοβαρών ζητημάτων λειτουργίας και εικόνας πόλης. Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης υπέγραψαν πρόθυμα το σχετικό αίτημα το οποίο κατατέθηκε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρότασης:

«Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, σας υποβάλλουμε αίτημα σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την απόδοση τιμών στον συμπολίτη μας Ανδρέα Αποσκίτη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από την ζωή. Ο εκλιπών ήταν δημότης Πατρέων, είχε έντονη δράση ως ενεργός πολίτης, είχε πάθος με την εικόνα πόλης, κατέγραφε επί χρόνια τα κακώς κείμενα της Πάτρας με ίδια μέσα, ενημέρωνε τις αρχές για τα ευρήματά του και δημοσίευε σε καθημερινή βάση φωτογραφίες, υλικό και προτάσεις σε μία σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου είχε 24.000 ακολούθους.

Εκτιμάμε πως ο Δήμος Πατρέων οφείλει να τιμήσει μετά θάνατον τον Ανδρέα Αποσκίτη, με τρόπο ώστε να συντηρηθεί η μνήμη του, να παραδειγματιστούν οι συνδημότες από τη δράση του και να αναζητηθούν τρόποι συνέχισης του έργου του και του οράματός του για μια πόλη όμορφη, περιποιημένη και καθαρή, μια πολιτεία ευνομούμενη, τάξης και διαφάνειας, μια τοπική κοινωνία συνεργασιών.

Σας ενημερώνουμε πως εισηγητής του θέματος εκ μέρους όσων υπογράφουν την παρούσα θα είναι ο επικεφαλής του σπιράλ, Πέτρος Ψωμάς, ο οποίος και θα σας αποστείλει έγκαιρα τη σχετική εισήγηση. Υπενθυμίζουμε πως, με βάση την αυτοδιοικητική νομοθεσία, “το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται εντός 6 ημερών, σε περίπτωση που το αιτηθεί το 1/3 των μελών του”, ως εκ τούτου σας καταθέτουμε το σχετικό αίτημα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».