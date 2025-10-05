Αρχαία Ολυμπία: 83χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής σε ορεινό χωριό του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Ένας 83χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του δια του απαγχονισμού, στο μπαλκόνι του σπιτιού του.

Ο ηλικιωμένος όπως και η σύζυγός του, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Το πρωί όπως αναφέρει το ilialive κάποια στιγμή η σύζυγός, έχασε την επαφή μαζί του και παρά τα προβλήματα που την έχουν καταβάλει, προσπάθησε να φτάσει στο τηλέφωνο να ζητήσει βοήθεια.

Λίγη ώρα αργότερα ένας γείτονας ανακάλυψε την τραγική πραγματικότητα…

Ο 83χρονος ήταν νεκρός.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που διενεργεί προανάκριση.