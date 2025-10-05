Πάτρα: Δεν κλείνει η σελίδα "Πάτρα αυτά που δεν λέγονται" μετά τον θάνατο του Ανδρέα Αποσκίτη

Η πρόθεσή να συνεχιστεί το έργο του Ανδρέα Αποσκίτη στη διαδικτυακή ομάδα "Πάτρα αυτά που δεν λέγονται" , εκφράζεται σε ανακοίνωση στη σχετική σελίδα στο facebook.

Μια ημέρα μετά την κηδεία του γνωστού Πατρινού, η Ελένη Ρηγοπούλου ευχαριστεί για τη συμπαράσταση και αναφέρει "Αυτός ήταν ο Αντρέας κι έτσι θα ήθελε να τον θυμομαστε. Με το τσαντάκι χιαστί και το κινητο τηλεφωνο στο χέρι, να περπατά σε ολοκληρη την πόλη, αποτυπωνοντας οτιδήποτε θεωρούσε οτι επρεπε να γίνει καλυτερο. Ήταν απρόβλεπτος, επίμονος, με τεράστια υπομονή και αγάπη για την πόλη που γεννήθηκε, μεγάλωσε και από αυτήν τελικά έφυγε! Δοτικος και περήφανος για αυτή την ομάδα. Χαιρόταν σα μικρό παιδί κάθε φορά που κατάφερνε με πολλή προσπάθεια να κάνει κάτι θετικό για αυτή την πόλη. Ενεργός πολίτης για να βοηθήσει την Πάτρα να γίνει αρχόντισσα ξανά. Πολέμησε κ πολεμηθηκε γι αυτό. Δεν το έβαλε κάτω ποτέ. Όμως η ζωή είχε αλλά σχέδια...

Από την ερχόμενη εβδομάδα η ομάδα θα συνεχίσει το έργο της.

Εύχομαι να είστε όλοι μαζί μας.

Να κάνουμε την Πάτρα καλύτερη, όπως την ονειρεύτηκε ο Αντρέας μας!"