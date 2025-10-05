Άρτα: Αύριο η νεκροψία στην 28χρονη Σπυριδούλα - Απαντήσεις ζητούν οι συγγενείς της

Θλίψη και οργή κατακλύζει την οικογένεια και τους φίλους της 28χρονης Σπυριδούλας, της εγκύου που έχασε τη ζωή της μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας, μετά από αλλεργικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιωτικού.

Η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης 28χρονης ολοκληρώθηκε χθες και τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Από την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν αναμένεται να δοθούν απαντήσεις αν όντως η 28χρονη γυναίκα πέθανε λόγο της αλλεργικής αντίδρασης που παρουσίασε από την χορήγηση αντιβίωσης.

Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια της 28χρονης είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

«Υπάρχει η ΕΔΕ και η εισαγγελική έρευνα και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις πώς χάθηκαν μέσα στο νοσοκομείο αυτές οι δύο ζωές. Πρέπει να δούμε εάν τηρήθηκε το πρωτόκολλο, στη χορήγηση του φαρμάκου και εάν έδρασαν έγκαιρα οι γιατροί», είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο Mega.