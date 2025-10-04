Σκιές στην υπόθεση της Άρτας: «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας» λέει η δικηγόρος της

Με εντολή εισαγγελέα έγινε το απόγευμα του Σαββάτου η εκταφή της σορού της 28χρονης Σπυριδούλας στην Άρτα, η οποία είχε χάσει τη ζωή της από αναφυλακτικό σοκ μετά από αντιβίωση.

Στο πλαίσιο των νέων καταγγελιών, ο ιατρικός φάκελος της εγκύου κατασχέθηκε από το νοσοκομείο και βρίσκεται πλέον στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Η σορός της νεαρής μητέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και τη Δευτέρα (06.10.2025) θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η δικηγόρος της 28χρονης, κ. Μάρκου, μιλώντας στο MEGA, κατήγγειλε ότι «έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας».

Η οικογένεια της άτυχης Σπυριδούλας αναμένει να μάθει από τη νεκροψία – νεκροτομή ποιο ήταν το φαρμακευτικό σκεύασμα που προκάλεσε το αναφυλακτικό σοκ που «έκοψε» το νήμα της ζωής της 28χρονης, μητέρας και ενός 2χρονου παιδιού και πώς αντιμετωπίστηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Άρτας η μοιραία παρενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια.