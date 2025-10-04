Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου- Τη Δευτέρα η νεκροψία- νεκροτομή

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης 28χρονης μητέρας και εγκύου στον 6ο μήνα, η οποία «έσβησε» κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο της Άρτας όταν υπέστη αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ από την αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Κλινική Ιωαννίνων προκειμένου τη Δευτέρα ο Ιατροδικαστής να προχωρήσει στη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Η εκταφή της εγκύου που έχασε τη ζωή της από αναφυλαξία στο νοσοκομείο της Άρτας, διατάχθηκε έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Η διαδικασία πραγματοποιείται παρουσία ιατροδικαστή και αστυνομικών αρχών ενώ παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, ο ιατρικός φάκελος της 28χρονης αφαιρέθηκε από το νοσοκομείο και παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας έχει καταθέσει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ζητώντας να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η 28χρονη Σπυριδούλα, μητέρα ενός μικρού κοριτσιού.

H 28χρονη προσήλθε την περασμένη Κυριακή (28.09.2025) στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης.

Οι συγγενείς ζητούν να διερευνηθούν και οι συνθήκες νοσηλείες καθώς θέλουν να διαπιστώσουν αν οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα και αποτελεσματικά όταν η κοπέλα εμφάνισε τα πρώτα σημάδια αλλεργικού σοκ.