Αμαλιάδα: Σπείρα Ρομά πίσω από την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο- Είχαν «χτυπήσει» και στην Αχαΐα

Πιθανότατα να στενεύει κι άλλο ο κλοιός γύρω από τη σπείρα των Ρομα, που τους τελευταίους μήνες έχει πραγματοποιήσει ηχηρά “χτυπήματα” σε επιχειρήσεις στην Ηλεία αλλά και σε μια περίπτωση στην Αχαΐα.

Συνολικά έως τώρα η ίδια σπείρα φέρεται να έχει εμπλοκή σε τουλάχιστον εφτά υποθέσεις, με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά, το modus operandi, στα χτυπήματα αυτά, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η χρήση κλεμμένων οχημάτων μάρκας Tουότα και επίσης δύο συγκεκριμένων μοντέλων της ίδιας εταιρίας, Corolla και Carina από την ίδια περίοδο παραγωγής.

Και αυτό γιατί οι δράστες φαίνεται να είναι εκπαιδευμένοι στην διάρρηξη του συγκεκριμένου τύπου οχημάτων.

Το χτύπημα στην Αμαλιάδα

Οι δράστες τη νύχτα της Πέμπτης κατάφεραν να κλέψουν με χαρακτηριστική ευκολία ένα TOYOTA Carina από την περιοχή της Ανδραβίδας και ένα ΤΟΥΟΤΑ Corolla από την περιοχή της Μανωλάδας.

Οι δράστες έφτασαν στην οδό Ερμού στην Αμαλιάδα, έξω από το κοσμηματοπωλείο στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στις 3,40 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Με το Corolla έκλεισαν κάθετα το δρόμο, για να παρεμποδίσουν όποιο όχημα να πλησιάσει άμεσα.

Με το Carina αφού έδεσαν με ιμάντα το ρολό του καταστήματος, το τράβηξαν, απελευθερώνοντας την είσοδο. Η γυάλινη πόρτα άνοιξε εύκολα με ένα λοστό και έπειτα οι δράστες μπούκαραν στο κοσμηματοπωλείο. Τέσσερα άτομα άδειασαν τις προθήκες σε λιγότερο από δύο λεπτά, ενώ συνεργοί τους περίμεναν απέξω. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 5-6 άτομα, αλλά πιθανότατα να υπήρξαν ακόμα ένα δύο, στην ομάδα, που να έφυγαν με διαφορετικό τρόπο από το σημείο.

Στο TOYOTA Carina μπήκαν μέλη της βασικής ομάδας και τράπηκαν σε φυγή μαζί με τα κοσμήματα που αφαίρεσαν, η αξία των οποίων ανέρχεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε 150.000 ευρώ. Οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο στην περιοχή της Ανδραβίδας σε χωματόδρομο, κοντά σε εγκατάσταση ΙΚΤΕΟ…

Η εκτίμηση για διαφυγή προς Ζάκυνθο ή Κεφαλονιά

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών επεκτάθηκε για συγκεκριμένους λόγους και προς τα νησιά του Ιονίου, καθώς υπήρξαν εκτιμήσεις πως επέλεξαν να κρυφτούν, όλοι οι κάποια από τα μέλη μαζί με τα κλοπιμαία.

Για αυτό και η κινητικότητα της αστυνομίας, το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Κυλλήνης ήταν μεγάλη.

Τα προηγούμενα χτυπήματα

Από το modus operandi της σπείρας των Ρομά, συγκεντρώθηκαν τα κοινά στοιχεία που συνδέουν μια σειρά από υποθέσεις μεταξύ τους. Η σπείρα, με βασικά πρόσωπα, αλλά όχι απαραίτητα με την ίδια σύνθεση κάθε φορά, έχει εμπλοκή τουλάχιστον σε εφτά χτυπήματα μαζί με το χθεσινό στην Αμαλιάδα.

Η αρχή έγινε τον περασμένο Μάρτιο στις 24 το μήνα, το με χτύπημα σε ΑΤΜ στο Λάππα Αχαΐας, τότε που οι δράστες έσερναν το κιβώτιο με τα χρήματα με ένα αγροτικό φορτηγάκι στο δρόμο.

Το δεύτερο και πιο αποκαλυπτικό χτύπημα ήταν σε ΑΤΜ στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ σε πλατεία της Γαστούνης, στις 7 Απριλίου. Στο ενδιάμεσο δεν είναι τεκμηριωμένο κάποιο άλλο χτύπημα αλλά φαίνεται πως η σπείρα επανεμφανίζεται τα ξημερώματα της Κυριακής 31 Αυγούστου. Στην Αμαλιάδα αποπειράθηκαν να διαρρήξουν σούπερ μάρκετ στην οδό Αντωνίου Πετραλιά. Απέτυχαν και επανήλθαν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τα ξημερώματα της 7ης Σεπτεμβρίου, “χτύπησαν” σε άλλο σούπερ μάρκετ αφαιρώντας το ΑΤΜ καταθέσεων που βρισκόταν στα γραφεία της επιχείρησης με λεία 14000 ευρώ.

Στην ίδια σπείρα φαίνεται να χρεώνονται ακόμα δύο χτυπήματα στα Λεχαινά στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου… Το πρώτο σε πρακτορείο της περιοχής όπου αφού το διέρρηξαν απέσπασαν μεταλλικό κουτί με χρήματα και το δεύτερο και αποτυχημένο, όταν προσπάθησαν από αποθήκη οικίας ηλικιωμένου να αφαιρέσουν με τη χρήση κλάρκ ένα χρηματοκιβώτιο, που τελικά τους έπεσε στην αυλή, το εγκατέλειψαν και έφυγαν.

Η διαφορετικότητα και η επιλογή των στόχων, αποτελεί μια ένδειξη πως μπορεί να υπάρχει ένας βασικός κορμός στην σπείρα και κατά περίπτωση να συμμετέχουν διαφορετικά πρόσωπα που συμπληρώνουν την ομάδα.

Οι Αρχές, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας έχουν βάλει στο μικροσκόπιο όλες τις περιπτώσεις και τα δεδομένα τους και ερευνούν σε βάθος για τον εντοπισμό των δραστών.