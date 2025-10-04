Πάτρα: Επικίνδυνα αυλάκια και κακοτεχνίες αφήνουν πίσω τους τα συνεργεία που σκάβουν για οπτικές ίνες - ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα στο οδόστρωμα διαπιστώνουν καθημερινά οι πατρινοί που κινούνται στην πόλη, είτε πεζοί είτε με τα οχήματά τους.

Οι τέσσερις εταιρείες οπτικών ινών που σκάβουν τους δρόμους της αχαϊκής πρωτεύουσας για να περάσουν το δίκτυό τους, αφήνουν πίσω τους ανομοιομορφίες στο οδόστρωμα καθώς σχεδόν στο σύνολο των σκαμμένων αυλακώσεων, τα υλικά που τοποθετούνται για το γέμισμά τους, υποχωρούν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυλάκια στα όρια των δρόμων.

Τόσο από προηγούμενες εργολαβίες όσο και από αυτές που είναι σε εξέλιξη στην πόλη αυτό το διάστημα, τα σημαδια στο οδόστρωμα είναι έντονα και η επαναφορά των υψομέτρων δεν γίνεται με τρόπο άρτιο. Αποτέλεσμα είναι να προκαλούνται επικίνδυνες υψομετρικές διαφορές σε δρόμους και πεζοδρόμια με κίνδυνο για τους πεζούς και τους οδηγούς. Οι πρώτοι κινδυνεύουν να τραυματισμούν "γυρίζοντας" τα πόδια τους, ενώ ειδικότερα τα δίκυκλα κινδυνεύουν να εκτραπούν της πορείας τους εξαιτίας των αυλακώσεων που αλλάζουν κατεύθυνση στα ελαστικά των οχημάτων.

Ερωτηθείς για το θέμα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς δήλωσε πως ο δήμος έχει γνώση των παραπόνων των πολιτών και είναι διατεθειμένος ακόμη και να διακόψει τις εργασίες εργολάβων που σκάβουν τους δρόμους της πόλης, εφόσον δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγγραφές που θέτει η σύμβαση που έχουν για αποκατάσταση των οδών στην πρότερη κατάσταση.