Πάτρα: Η καταιγίδα έμπασε νερά σε υπόγεια της Αγίου Νικολάου

Η περιοχή βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης έργων ανάπλασης πεζοδρομίων

Μικρής έκτασης προβλήματα αλλά και ανησυχία προκάλεσε στο κέντρο της Πάτρας το ξαφνικό και ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή νωρίτερα.

Η σφοδρή βροχόπτωση, διάρκειας λίγων λεπτών, ήταν αρκετή για να μπουν νερά σε υπόγεια καταστήματα στο επάνω μέρος της οδού Αγίου Νικολάου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης έργων ανάπλασης πεζοδρομίων. Οι χωματουργικές εργασίες φαίνεται ότι συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης, εμποδίζοντας την ομαλή ροή του νερού.

 

