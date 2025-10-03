Νοσοκομείο Αγρινίου: Έδωσαν φάρμακο για διακοπή κύησης σε 8 μηνών έγκυο

Το χρονικό και όσα υποστηρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι

Σοβαρό ιατρικό λάθος στο νοσοκομείο Αγρινίου: Δύο έγκυες γυναίκες που νοσηλεύονταν σε διπλανά δωμάτια έλαβαν λάθος φαρμακευτική αγωγή, με αποτέλεσμα η μία -στην 37η εβδομάδα της κύησης- να οδηγηθεί σε επείγουσα καισαρική. Το φάρμακο που της χορηγήθηκε προοριζόταν για άλλη γυναίκα με παλίνδρομη κύηση, ώστε να προκληθεί απόξεση. Η μία γυναίκα ήταν στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Νόμιζε ότι έχουν σπάσει τα νερά και πήγε στο νοσοκομείο, όπου της έκαναν εξετάσεις. Ωστόσο, δεν γεννούσε ακόμη. Προληπτικά της έκαναν εισαγωγή και της έδωσαν τρία υπογλώσσια. Δέκα λεπτά αργότερα της ζήτησαν να τα φτύσει. Η ίδια τους είπε πως πλέον έχουν λιώσει και δεν μπορεί να τα φτύσει. Ο διάλογος των νοσοκόμων Επικράτησε πανικός και τελικά το μωρό γεννήθηκε με καισαρική. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, τα χάπια έπρεπε να τα πάρει άλλη γυναίκα, της οποίας το έμβρυο είχε πεθάνει και έπρεπε να κάνει απόξεση. Όπως ακούγεται σε διάλογο που φέρνει στη δημοσιότητα το Mega, μεταξύ των δύο νοσοκόμων: Νοσοκόμα Α: Τι συμβαίνει; Νοσοκόμα Β: Έκανα ένα λάθος αντί να δώσω το cytotec στην Παλίνδρομη κύηση το έδωσα στην κυρία Κ….. κύηση 37 βδομάδων.

«Ήταν να τα δώσουν σε άλλη και τα έδωσαν σε μένα - Κανένας δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη» Η γυναίκα στην οποία χορηγήθηκε το λάθος φάρμακο μίλησε στο ίδιο μέσο, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν. «Πήγαμε, κάναμε κάποιες εξετάσεις εκεί και θα φεύγαμε το επόμενο πρωί που θα με ξαναβλέπανε. Μου είπαν ότι είχα κολπικά υγρά, και στις 6 το πρωί έρχεται η μαία και μου δίνει 3 χάπια και μετά από λίγη ώρα ξαναμπήκε μέσα και μου είπαν να τα βγάλω. Πήγαμε στον καρδιοτοκογράφο να ακούσουμε την καρδιά του μωρού αλλά δεν ακουγόταν καλά και με βάλανε γρήγορα, χωρίς να με ενημερώσουν πως πάμε για καισαρική. Εγώ είχα αγχωθεί για το παιδί κυρίως. Με ετοιμάσαμε γρήγορα για καισαρική αλλά αφήσαμε να μπούμε. Ευτυχώς το παιδί μου ήταν καλά. Ήταν να τα δώσουν σε μία άλλη γυναίκα που ήταν στο διπλανό δωμάτιο και τα έδωσαν σε μένα. Κανένας δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, όχι ότι μετράει».

Από την άλλη το νοσοκομείο Αγρινίου έχει τη δική του θέση. «Όλη την βάρδια ήμουν κοντά στην λεχώνα και τους συγγενείς της παραδίδοντας έδωσα εντολή στο προσωπικό όλο το Σαββατοκύριακο να είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική απέναντι στην λεχώνα και τους συγγενείς της», φέρεται να δήλωσε η προϊσταμένη. Τι λέει η νοσηλεύτρια που έδωσε το φάρμακο στην λάθος γυναίκα Η νοσηλεύτρια που έδωσε το φάρμακο στη λάθος γυναίκα περιέγραψε τα όσα έγιναν εκείνη την ημέρα. «Ετοίμαζα τον δίσκο και άρχισα να φτιάχνω τα παυσίπονα των γυναικών. Εκείνη την ώρα ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο και με ενημερώνει η συνάδελφος ότι ήταν η προϊσταμένη εφημερίας και ζήτησε στοιχεία για την δύναμη της κλινικής. Περίπου στις 6:05 χτυπάει ξανά το τηλέφωνο και ενώ ήμουν σε κίνηση νοσηλείας, με ενημερώνει η συνάδελφος ότι ήταν ο εφημερεύων ιατρός και έδωσε προφορική εντολή να χορηγηθούν 3 ταμπλέτες cytotec υπογλώσσια στη γυναίκα που είχε παλίνδρομη κύηση. Επιστρέφω, παίρνω τα χάπια και μπαίνω στο δωμάτιο 102 και δίνω τα φάρμακα στην άλλη γυναίκα που ήταν έγκυος 37 εβδομάδων. »Της είπα να τα βάλει κάτω από την γλώσσα. Ήταν μαζί με τον σύζυγό της. Με ρώτησε ο σύζυγος: ‘’Τι είναι αυτά τα φάρμακα’’ και τους είπα ότι είναι για συσπάσεις της μήτρας. Ολοκληρώνω την νοσηλεία στο θάλαμο και μπαίνω στο δωμάτιο 103. Μόλις μπήκα στο 103, τότε κατάλαβα αμέσως το λάθος κι επειδή γνωρίζω το φάρμακο, δεν ήθελα να βάλω σε κίνδυνο ούτε τη γυναίκα ούτε το έμβρυο και ενήργησα αμέσως. Εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα και ενημέρωσα αμέσως την συνάδελφο και την ρώτησα: ‘’Έπρεπε σε εκείνη να δώσω το φάρμακο;’’. Ρώτησα τη γυναίκα: ‘’Ήπιατε τα φάρμακα που σας έδωσα;’’. Μου απάντησε: ‘’Ναι τα ήπια’’ και της είπα αν κάποιο από τα χάπια δεν έχει λιώσει να το φτύσει. Ενημέρωσα την γυναίκα και το σύζυγο: ‘’Συγγνώμη, έκανα λάθος’’.