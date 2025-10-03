Πάτρα: Ο φόβος έφερε σκαλωσιές, αλλά «ένα μόνο κτίσμα, αρκεί να φέρει το κακό»

Η Πάτρα δείχνει να «γκρεμίζεται». Τα περιστατικά με πτώσεις σοβάδων και μαρκίζων, κυρίως σε κεντρικούς δρόμους, έχουν γίνει σχεδόν καθημερινότητα.

Τα περισσότερα κτίρια του ιστορικού κέντρου χρονολογούνται από τις δεκαετίες του ’60, ’70 και ’80. Σήμερα, μισό αιώνα αργότερα, κουβαλούν πάνω τους φθορές αλλά και εγκατάλειψη.

Η τραγωδία της 22ας Μαΐου, όταν ένας 59χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην οδό Γούναρη, χτυπημένος από μάρμαρα που αποκολλήθηκαν από πρόσοψη πολυκατοικίας, φαίνεται ότι λειτούργησε ως καμπανάκι κινδύνου.

Από τότε, αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων δείχνουν να θορυβήθηκαν. Μια βόλτα στο κέντρο της πόλης αρκεί για να το διαπιστώσει κανείς: σκαλωσιές που ξεφυτρώνουν μπροστά σε πολυκατοικίες και τεχνίτες που εργάζονται σε προσόψεις κτισμάτων.

«Στα όρια του παραδοσιακού κέντρου, δηλαδή από την οδό Καρόλου μέχρι την Παπαφλέσσα, βλέπουμε ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες έχουν μπει πολύ σοβαρά στη διαδικασία να κάνουν επισκευές. Είναι σημαντικό ότι γίνεται αυτό, καθώς εκεί κυκλοφορεί περισσότερος κόσμος και οι πιθανότητες ατυχήματος είναι αυξημένες» δηλώνει στο thebest.gr η πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας, Ολυμπία Λόη.

«Ωστόσο, δεν λείπουν τα προβλήματα. Σε αρκετές πολυκατοικίες, υπάρχουν διαμερίσματα που έχουν περάσει ιδιοκτησιακά σε κληρονόμους που δεν μπορούν να βρεθούν ή σε ιδιοκτήτες που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Εκεί οι παρεμβάσεις «παγώνουν». Για τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί λύση από την Πολιτεία. Να υπάρξουν άτοκα δάνεια, να βοηθήσουν και οι Τράπεζες, αυτή είναι η κοινωνική τους ευθύνη. Τα κόστη δεν είναι υπέρογκα. Δεν αρκεί που κάποιοι συμπολίτες μας έχουν την ευαισθησία και τα μέσα να προχωρούν σε επισκευές. Ένα μόνο κτίσμα μπορεί να φέρει το κακό» τονίζει η κ. Λόη.