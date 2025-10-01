Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Άλλο ένα περιστατικό με πτώση μαρκίζας- Αποκολλήθηκε κομμάτι από νεοκλασικό στην Αγίου Ανδρέου- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Άλλο ένα περιστατικό με πτώση μαρ...

Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός

Τα νεοκλασικά στην Πάτρα εν πολλοίς, είτε τα κατεδαφίζει ο χρόνος, είτε κατεδαφίστηκαν σε προηγούμενες δεκαετίες, για να χτιστούν πολυκατοικίες.

Χθες βράδυ σημειώθηκε ένα ακόμα συμβάν πτώσης μαρκίζας  και σοβάδων από κτίριο στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Ανδρέου στη συμβολή με την Ασκληπιού,.

Παρά το γεγονός οτι πρόκειται για κεντρικό σημείο, ευτυχώς δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Το γεγονός έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα παρόμοιων περιστατικών με αποκολλήσεις σοβάδων και φθορές σε παλαιά κτίρια στο κέντρο της πόλης.

Σήμερα είναι ακόμα εμφανη τα "σημάδια" της πτώσης τμήματος μαρκίζας από το νεοκλασικό.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Στους δρόμους για τα εργασιακά - Πορεία στο κέντρο για την 24ωρη απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου

Πάτρα: Από τις φλόγες στον εγκλεισμό- Τι λένε οι δυο εθελοντές λίγο μετά την αποφυλάκισή τους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Νεοκλασικό Σοβάδες

Ειδήσεις