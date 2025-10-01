Πάτρα: Άλλο ένα περιστατικό με πτώση μαρκίζας- Αποκολλήθηκε κομμάτι από νεοκλασικό στην Αγίου Ανδρέου- ΦΩΤΟ

Τα νεοκλασικά στην Πάτρα εν πολλοίς, είτε τα κατεδαφίζει ο χρόνος, είτε κατεδαφίστηκαν σε προηγούμενες δεκαετίες, για να χτιστούν πολυκατοικίες.

Χθες βράδυ σημειώθηκε ένα ακόμα συμβάν πτώσης μαρκίζας και σοβάδων από κτίριο στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Ανδρέου στη συμβολή με την Ασκληπιού,.

Παρά το γεγονός οτι πρόκειται για κεντρικό σημείο, ευτυχώς δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Το γεγονός έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα παρόμοιων περιστατικών με αποκολλήσεις σοβάδων και φθορές σε παλαιά κτίρια στο κέντρο της πόλης.

Σήμερα είναι ακόμα εμφανη τα "σημάδια" της πτώσης τμήματος μαρκίζας από το νεοκλασικό.

