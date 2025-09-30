Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κατέρρευσε τμήμα μαρκίζας από νεοκλασικό στο κέντρο της Πάτρας

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων

Ένα τμήμα μαρκίζας από εγκαταλελειμμένο νεοκλασικό κτήριο στη συμβολή των οδών Αγίου Ανδρέου και Ασκληπιού αποκολλήθηκε, το βράδυ της Τρίτης, και έπεσε στο πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τρίτης και, ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο.

Μαζί με το κομμάτι της μαρκίζας έπεσαν και σοβάδες, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους της περιοχής.

Το γεγονός έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα παρόμοιων περιστατικών με αποκολλήσεις σοβάδων και φθορές σε παλαιά κτήρια στο κέντρο της πόλης, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα.

Ειδήσεις