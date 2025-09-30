Πάτρα: Ο νέος ΚΟΚ «πουλάει» κράνη!

Για αυξημένη ζήτηση σε κράνη μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), αλλά και για τις αγοραστικές προτιμήσεις των οδηγών, μιλάει στο thebest.gr ο υπεύθυνος της εταιρείας Piaggio Παπανικολάου ΕΠΕ, Ανδρέας Παπανικολάου.

Όπως εξηγεί, οι αυστηρότερες ποινές και οι εντατικοί έλεγχοι στους δρόμους φαίνεται να έχουν φέρει αποτέλεσμα. «Βλέπουμε ότι περισσότεροι οδηγοί, ακόμη και όσοι στο παρελθόν δεν χρησιμοποιούσαν κράνος, επιλέγουν πλέον να συμμορφωθούν, προκειμένου να αποφύγουν τα πρόστιμα και τις κυρώσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά. «Ο νέος ΚΟΚ φαίνεται να λειτούργησε αποτρεπτικά ως προς την παραβατική συμπεριφορά. Πολλοί πλέον συνειδητοποιούν πως το κράνος δεν είναι απλώς ένας τρόπος αποφυγής προστίμου, αλλά το βασικό μέσο προστασίας σε περίπτωση ατυχήματος».

Η τάση αυτή αποτυπώνει μια θετική εξέλιξη για την οδική ασφάλεια, ενώ παράλληλα δίνει ώθηση στην αγορά, με τις επιχειρήσεις του κλάδου να καταγράφουν αυξημένη κινητικότητα.

Η αγορά προσφέρει μια πλήρη γκάμα κρανών, από jet και flip-up έως full-face, με τιμές που ξεκινούν από 48,80 ευρώ. «Η γκάμα μας καλύπτει όλες τις κατηγορίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε αναβάτη να βρει κράνος που ταιριάζει στις ανάγκες και στο πορτοφόλι του», τονίζει ο κ. Παπανικολάου.

Όπως αναφέρει, τα full-face κράνη ξεχωρίζουν σε προτιμήσεις, καθώς προσφέρουν τη μέγιστη προστασία. «Ωστόσο, τα jet και τα flip-up έχουν μεγάλη απήχηση στις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, γιατί προσφέρουν άνεση και σωστό αερισμό. Είναι θέμα συνθηκών και τρόπου οδήγησης», επισημαίνει.

Η ασφάλεια και η άνεση είναι πλέον τα βασικά κριτήρια αγοράς. «Από εκεί και πέρα, η επιλογή ανάμεσα σε πιο οικονομικά ή ακριβότερα μοντέλα εξαρτάται από το πόσο συχνά οδηγεί κανείς και τι προτεραιότητες έχει. Υπάρχει πλέον κοινό και για τις δύο κατηγορίες», εξηγεί ο κ. Παπανικολάου.