Πάτρα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που «χτυπούσε» μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Στα χέρια της Ασφάλειας Πατρών βρίσκεται εγκληματική οργάνωση Ρομά, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για συνολικά 16 κλοπές και μία ληστεία σε σούπερ μάρκετ της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί πέντε άτομα, εκ των οποίων τρεις έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δύο δραστών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η σπείρα είχε αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που αγγίζει τις 20.000 ευρώ. Μεταξύ των στόχων τους περιλαμβάνονταν γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Πάτρα, όπως οι «Ανδρικόπουλος» και «Ρουμελιώτης».

Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποιούσαν καταυλισμούς ως βάσεις και κρησφύγετα, από όπου σχεδίαζαν τα «χτυπήματα», εκτελώντας τις επιθέσεις μεθοδικά και εμφανιζόμενοι ξανά με νέες κλοπές, χωρίς να αφήνουν ίχνη.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την προανάκριση, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων στο οργανωμένο δίκτυο.