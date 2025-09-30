Πάτρα: Χορταριασμένο το Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο- Ξερά κλαδιά, σκουπίδια, φθορές- ΦΩΤΟ

Εικόνα παραμέλησης παρουσιάζει το Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο της Πάτρας.

Οι επισκέπτες που προσέρχονται για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των δικών τους βρίσκονται αντιμέτωποι με χόρτα που έχουν ξεπεράσει σε ύψος τα μνήματα, ξερά κλαδιά σωριασμένα στους διαδρόμους και σκουπίδια διάσπαρτα σε διάφορα σημεία.

Σε αρκετά μονοπάτια του, η διέλευση είναι δύσκολη, ενώ σε άλλα πρακτικά αδύνατη, λόγω της μεγάλης βλάστησης, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες.

Τα ξερά χόρτα, τα σκουπίδια και τα πεσμένα κλαδιά δημιουργούν σημεία όπου μπορεί να φωλιάζουν ποντίκια, φίδια και άλλα ζώα. Επίσης, η επαφή με τα χόρτα και την υγρασία που δημιουργείται, μπορεί να φέρει φθορές στα μάρμαρα

Παρά τις όποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει κατά καιρούς από τις υπηρεσίες του Δήμου, η συντήρηση παραμένει αποσπασματική.

Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει την αγανάκτηση συγγενών και πολιτών, που ζητούν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

* Η φωτογραφίες είναι από την ομάδα "Πάτρα αυτά που δεν λέγονται" στο facebook