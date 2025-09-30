Αχαΐα: «Ο παππούς µε φίλησε στο στόµα!» - Χειροπέδες στον ηλικιωμένο

Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε πρόσφατα σε ορεινό χωριό έξω από την Πάτρα, με πρωταγωνιστές έναν πατέρα και τον γιο του, το οποίο κατέληξε με τη σύλληψη του ηλικιωμένου άνδρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παππούς συνάντησε τυχαία στο δρόμο τη 11χρονη εγγονή του, η οποία ήταν μαζί με μία φίλη της. Εκείνος της πρότεινε να της δώσει 20 ευρώ , ενώ ταυτόχρονα έσκυψε και την φίλησε στο στόµα και µάλιστα άσκησε και πίεση, όπως αναφέρει η εφημερίδα Γνώμη.

Τα δύο κορίτσια έφυγαν από το σηµείο σε κατάσταση σοκ.

Η εγγονή επέστρεψε στο σπίτι της και αφηγήθηκε στους δικούς της το περιστατικό. Ο πατέρας της, που έλειπε εκείνη την ώρα, συνάντησε λίγο αργότερα τον παππού στον δρόμο και αποφάσισε να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητό του.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενημερώθηκε για το τι είχε συμβεί με την κόρη του. Σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και άρχισε να ζητά εξηγήσεις από τον πατέρα του. Η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε και η κατάσταση ξέφυγε, με τον γιο να χτυπά τον πατέρα του.

Στη συνέχεια, ο ίδιος κάλεσε την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και πέρασε χειροπέδες στον ηλικιωμένο. Ο παππούς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και πλέον η ∆ικαιοσύνη έχει τον λόγο.

Το κοριτσάκι εξακολουθεί να είναι σε κατάσταση σοκ, ενώ διερευνάται αν ο ηλικιωµένος έχει παρόµοια δράση και σε άλλα ανήλικα στο χωριό, ή σε διπλανά χωριά.