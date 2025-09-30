Back to Top
Πατρα: Καθείρξεις 5 και 8 ετών για την υπόθεση απιστίας στον συνεταιρισμό «Πρώτο»

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε δύο κατηγορούμενους ένοχους, ενώ αθώωσε τρίτο λόγω έλλειψης δόλου

Μετά από μια ακροαματική διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν έναν χρόνο, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών ανακοίνωσε την απόφασή του για την υπόθεση απιστίας στον συνεταιρισμό γάλακτος «Πρώτο».

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχους δύο κατηγορούμενους, όπως είχαν αρχικά κατηγορηθεί, ενώ αθώωσε την τρίτη κατηγορούμενη λόγω έλλειψης δόλου, περιορίζοντας παράλληλα το ύψος της οικονομικής ζημίας από την αρχική εκτίμηση.

Συγκεκριμένα, ένας από τους δύο κατηγορούμενους κρίθηκε ένοχος ως αυτουργός σε απιστία και άμεσος συνεργός, ενώ ο δεύτερος μόνο ως άμεσος συνεργός. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν 8 και 5 έτη κάθειρξη αντίστοιχα, με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Το Δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα της υπεράσπισης για χορήγηση ελαφρυντικών, παρά τη θετική εισήγηση της εισαγγελέως, κρίνοντας ότι οι προϋποθέσεις του νόμου δεν πληρούνταν.

