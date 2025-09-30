Πάτρα: Άρπαξε αυτοκίνητο, τράκαρε, τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη του ΙΧ και του πήρε και το τσαντάκι...

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν προχθές το βράδυ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από επεισόδιο.

Ο κατηγορούμενος μετέβη σε υπαίθριο κατάστημα, απώθησε τον ιδιοκτήτη ενός σταθμευμένου οχήματος και επιβιβάστηκε στη θέση του οδηγού.

Ο ιδιοκτήτης μπήκε στο αυτοκίνητο από τη θέση του συνοδηγού, σε μια προσπάθεια να το ανακτήσει.

Ωστόσο, ο δράστης κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, προσκρούοντας σε άλλο σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο παθών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου για τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς αφαίρεσε από το όχημα ένα τσαντάκι που περιείχε κινητό τηλέφωνο, σταυρό, κλειδιά και ένα ένδυμα.

Οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του και ο άνδρας οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.

