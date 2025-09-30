Δροσιά: Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς 38χρονος

Πυροβολισμοί έπεσαν το πρωί της Τρίτης στη Δροσιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας 38 χρόνων.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε στη Δροσιά, γύρω στις 06:30 το πρωί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης των πυροβολισμών είχε στήσει καρτέρι στο θύμα του, έξω από το σπίτι του, και όταν τον είδε μπροστά του, σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε τουλάχιστον 3 φορές.

Στο σημείο βρέθηκαν 3 κάλυκες.

Το θύμα μεταφέρθηκε μόνο του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας τραύματα από το όπλο και είναι σε σταθερή κατάσταση. Φαίνεται πως έχει τραυματιστεί σε πόδι και μέση.

Κατά τη κατάθεσή της, υπέδειξε ως δράστη των πυροβολισμών τον πρώην της συντρόφου του.

Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και αναζητούν πληροφορίες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ώστε να καταγραφούν οι κινήσεις του δράστη και να διαπιστωθεί αν όντως ήταν ο πρώην σύντροφος της αγαπημένης του.

«Φώναζε πως πονάει το πόδι του»

Κάτοικος της περιοχής, μίλησε στο newsit.gr για το αιματηρό επεισόδιο στη Δροσιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έπεσαν συνολικά 6 πυροβολισμοί ενώ άκουσε και το θύμα να φωνάζει πως πονάει το πόδι του. «Περίπου στις 06:30 το πρωί άκουσα 4 πυροβολισμούς κι άλλους 2 λίγο πιο μετά. Μετά από λίγο άκουσα κάποιον να φωνάζει “ωχ το πόδι μου”», είπε συγκεκριμένα.