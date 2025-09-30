Back to Top
Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Κως: Άγριος ξυλοδαρμός ανάμεσα σε μαθήτριες έξω από σχολείο

Ακόμη ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από σχολείο στην πόλη της Κω , ενώ οι μαθητές περίμεναν να πάρουν το λεωφορείο μετά το τέλος των μαθημάτων.

Εκεί δύο μαθήτριες ήρθαν στα χέρια, μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους.

Το επεισόδιο κατεγράφη σε βίντεο που κυκλοφόρησε αμέσως στα κοινωνικά δίκτυα και παρουσιάζει το «Βήμα της Κω». Στο υλικό φαίνεται η ένταση ανάμεσα στις δύο μαθήτριες να κλιμακώνεται, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια, ενώ οι υπόλοιποι αν και αρχικά κοιτούσαν αμέτοχοι, αργότερα όταν η κατάσταση ξέφυγε, φώναξαν στις μαθήτριες να σταματήσουν και τις χώρισαν.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλα παρόμοια περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σε σχολεία του νησιού, σύμφωνα με τοπικά Μέσα.

 

