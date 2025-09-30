Απεργία 1 Οκτωβρίου 2025: Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με ΜΜΜ και σχολεία

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Η «χώρα τραβάει χειρόφρενο» μετά από κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ με τους πολίτες να αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τετάρτη 1/10 το πρωί ζητούν απόσυρση της δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα ενώ παράλληλα αίτημα τους είναι η πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στην απεργία συμμετέχει και η ΠΟΕΔΗΝ με τους εργαζόμενους να καλούν στις συγκεντρώσεις υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».

Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ

Στην 24ωρη απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια της απεργίας, εφόσον πραγματοποιηθεί, (εκκρεμεί έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ) θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:



-Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

-Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, πρωθυπουργούς.

-Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

-Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

-Νοσοκομειακές πτήσεις.

-Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

-Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Πλοία

Δεμένα θα είναι την 1η Οκτωβρίου τα πλοία καθώς η η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Σχολεία

Το πώς θα λειτουργήσουν τα δημοτικά σχολεία εξαρτάται από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Αν η συμμετοχή είναι μαζική ενδέχεται κάποιες σχολικές μονάδες να μείνουν κλειστές γι’ αυτό είναι καλό οι γονείς να ενημερωθούν.

Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

Στην απεργία συμμετέχει και η ΠΟΕΔΗΝ με τους εργαζόμενους να καλούν σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».

Δικαστικοί υπάλληλοι

«Στη σημερινή εποχή, των συγκλονιστικών τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων δεν μπορεί να παρουσιάζονται ως «επιλογή» τα εξαντλητικά ωράρια ή η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που κάνουν και δεύτερη δουλειά» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας που συμμετέχει στην απεργία.