Αγρότες: Ξεκίνησαν οι πληρωμές του ΕΛΓΑ μετά την γκάφα ολκής

Ξεκίνησαν οι πληρωμές του ΕΛΓΑ το μεσημέρι, μετά την γκάφα ολκής, όπως αποκάλυψε πριν από λίγο η εκπομπή "10 παντού" του OPEN.

«Επιλύθηκε, τελικά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πληρωμές γίνονται κανονικά», όπως ανέφεραν στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω τεχνικού προβλήματος από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου, που παρουσιάσθηκε χθες το βράδυ στο σύστημα καταβολής ενισχύσεων, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ χωρίς να έχει γίνει η πίστωση των ποσών που δικαιούνταν για τις Ενισχύσεις της Αναδιανεμητικής και της Βασικής Ενίσχυσης.

Νωρίς το πρωί το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και έγινε η πληρωμή των δικαιούχων της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, ενώ γύρω στις 12.00 το μεσημέρι ξεκίνησε και η καταβολή και της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης.

Αντί να λάβουν την ενίσχυση, ο ΕΛΓΑ τους πήρε τα χρήματα πίσω



Την ώρα που οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους, και ενώ σήμερα Τετάρτη (17/12) θα πήγαιναν να εισπράξουν από τον ΕΛΓΑ τα επιδόματά τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη. Την απρόσμενη εξέλιξη έφερε στο φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ του OPEN, προκαλώντας σειρά ερωτημάτων, καθώς αντί να εισπράξουν την υπόλοιπη ενίσχυση, τους πήραν τα χρήματα πίσω.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια προσπάθεια να εξηγήσει την εξέλιξη αυτή, επιρρίπτει ευθύνες στον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ επιχείρησε να καθησυχάσει τα πνεύματα λέγοντας ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί άμεσα, και πως μέχρι το μεσημέρι οι αγρότες θα έχουν πληρωθεί.

Οι παραπάνω εξελίξεις σημειώνονται την επόμενη της ομιλίας του πρωθυπουργού, και την κρίσιμη ώρα που οι αγρότες σκέφτονταν για το αν θα πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση έβαλε ακόμη ένα «αυτογκόλ»

Μιλώντας στο OPEN ο εκπρόσωπος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας είπε «Χθες το βράδυ με έκπληξη παρατηρήσαμε την κυβέρνηση να βάζει ακόμη ένα «αυτογκόλ». Απομακρυνόμαστε τελείως από τον διάλογο καθώς υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορούμε να προσέλθουμε».

Και συνεχίζει: «Όλη τη μέρα μας έλεγαν ότι θα βάλουν το 30%, δηλαδή την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, και έκπληκτοι παρατηρήσαμε να παίρνει ο ΕΛΓΑ το 30%, το υπόλοιπο των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να πάρει, αλλά χωρίς να έχει πιστωθεί στον λογαριασμό όμως η Βασική Ενίσχυση».

«Κάποιος για αυτό το ξεφτιλίκι που έγινε θα πρέπει να απολογηθεί»

«Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πήραν ούτε προκαταβολή λόγω ελέγχου «μονιτόρινγκ» τέλος Νοεμβρίου, δεν πήραν ούτε εξόφληση χθες και έχουν πληρώσει στο 100% μια ασφαλιστική εισφορά σε μια καλλιέργεια για την οποία δεν έχουν πληρωθεί. Βρήκανε λογαριασμούς, βρήκανε χρήματα ακόμη και από επιδόματα τέκνων από επιδόματα μητέρας και συντάξεις, από οτιδήποτε είχε, από την αποταμίευση που έκανε ο καθένας για να περάσει τις μέρες Χριστουγέννων και τραβήξανε τα λεφτά» αναφέρει ο εκπρόσωπος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Και προσθέτει: «Νομίζω ότι επικοινωνιακά η κυβέρνηση…δεν φτάνει η παραίτηση, θα πρέπει να καλέσετε τον κύριο Λυκουρέντζο που είναι πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κάποιος για αυτό το αίσχος, για αυτό το ξεφτιλίκι που έγινε θα πρέπει να απολογηθεί».

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες.

Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί».